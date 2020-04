»Zeit für Solidarität« Gemeinsame Pandemiebekämpfung statt Wirtschaftskriege: Linksfraktion fordert Kooperation statt Sanktionen (junge Welt)

Im Antrag, der von der gesamten Fraktion vertreten wird, heißt es, die Auswirkungen der Sanktionen, wie etwa im Falle des Iran, Syriens, Venezuelas und Kubas, machten sich in der Coronakrise »verstärkt bemerkbar«. »Sie erschweren den betroffenen Ländern und so mittelbar der ganzen Welt den Kampf gegen die Covid-19-Pandemie«. Die Bundesregierung soll sich auf internationaler Ebene und in der EU für die »sofortige Beendigung aller einseitigen Wirtschaftssanktionen, die die jeweilige Bevölkerung treffen«, einsetzen und »so den betroffenen Staaten einen effektiven Kampf gegen die Coronapandemie« ermöglichen.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/377048.linke-gegen-wirtschaftskriege-zeit-f%C3%BCr-solidarit%C3%A4t.html?fbclid=IwAR0li7KwKxzA17YbloMD_DHoiTaBS2ld74kbyZ3nrldI_Ch8rNqbVYRUTZs

