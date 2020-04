Oberst Schneider sollte kurz vor dem ukrainischen Bürgerkrieg die Schlagkraft der Kiewer Truppen kontrollieren. Die Geheimmission endete fast im Desaster. Berlin versuchte, es als OSZE-Inspektion zu verkaufen. Die OSZE dementierte, trotzdem übernahmen die Medien das Narrativ.

Ein Kommentar von Ivan Rodionov.

