Quelle Sputniknews: https://sptnkne.ws/CjtX Letzte Woche kündigte Trump an, dass die USA die Weltgesundheitsorganisation nicht mehr finanzieren würden, da diese nicht genau über das Coronavirus berichtete.

Moskau glaubt, dass einige Länder versuchen, ihre verspäteten und unzureichenden COVID-19-Maßnahmen durch einen Angriff auf die Word Health Organization zu rechtfertigen, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Samstag. Laut dem russischen Top-Diplomaten leistet die internationale Agentur als Koordinator der Gesundheitspolitik einen angemessenen, wenn auch nicht immer perfekten Job. In einer Sendung des russischen Staatsfernsehens sagte Lawrow, man sollte bedenken, dass die Arbeit der WHO von Nationen bestimmt und durchgeführt wird, die bis vor kurzem keine Beschwerden darüber abgegeben hätten . Die G20 sei von internen Spaltungen im Coronavirus-Kampf zerrissen, die sich aus ihren Versuchen ergeben, herauszufinden, wer schuld ist, glaubt Lawrow. Die Gruppe hatte zuvor eine Videokonferenz aufgrund des Streits zwischen den Vereinigten Staaten und China über die WHO abgesagt, berichteten Medien unter Berufung auf eine Quelle, die an den Vorbereitungen für die Videokonferenz beteiligt war. „Vergessen wir nicht die Widersprüche, die sich aus der Tatsache ergaben, dass diese Gruppe versuchte festzustellen, wer schuld war. Sollten wir mit dem Finger auf ein oder mehrere Länder zeigen? Oder mit dem Finger auf die Weltgesundheitsorganisation zeigen? Nichtsdestotrotz traf die G20 die entsprechende Entscheidung.“ , er sagte. US-Regierungsbeamte, darunter auch US-Präsident Donald Trump, haben China wiederholt beschuldigt, versucht zu haben, den Ausbruch des Coronavirus zu vertuschen, und haben eine Desinformationskampagne gestartet, um darauf hinzuweisen, dass das Virus möglicherweise aus den USA stammt. Beide Behauptungen wurden von Peking bestritten. Präsident Trump sagte auch, dass er die Finanzierung der WHO einstellen werde, indem er diese beschuldige, Chinas Wort über das Virus „zum Nennwert“ zu nehmen und Informationen über das Risiko der Übertragung von COVID-19 von Mensch zu Mensch zu übersehen. Das Coronavirus, das von der Weltgesundheitsorganisation als Pandemie eingestuft wurde, hat weltweit 2.719.897 Menschen infiziert und 187.705 Menschen getötet. Dies geht aus dem Update hervor, das die WHO um 14:00 Uhr MESZ veröffentlicht hat.

