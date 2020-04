Vielversprechende Forschung gegen Virus SARS-Cov-2 in Kuba (amerika21)

17.4.2020



Von Edgar Göll, amerika21

Havanna. Die Mitarbeiter der kubanischen Unternehmensgruppe Biotechnologie und Pharmazeutische Industrie (Biocubafarma) arbeiten derzeit intensiv an der Bekämpfung der Corona-Pandemie und treiben die Forschung in verschiedene Richtungen voran. Sie konzentrieren sich dabei auf die Entwicklung von Medikamenten zur Stärkung des Immunsystems gefährdeter Menschen, auf Medikamente mit antiviraler Wirkung und solche, die den Tod schwer oder kritisch kranker Patienten verhindern sollen. Derzeit arbeitet Biocubafarma an 15 Projekten zur Vorbeugung und Bekämpfung von Covid-19, der durch das neuartige Coronavirus SARS-Cov-2 verursachten Krankheit.

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/2020/04/239014/forschung-gegen-covid-19-virus-kuba

