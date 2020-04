Die chinesische Botschaft in Deutschland übergibt Materialien zur Pandemieprävention an Nachkommen von John Rabe (chinatoday.com)

Eine Arbeitsgruppe der chinesischen Botschaft in Deutschland hat am Dienstag Materialien zur Pandemieprävention, die von der Stadtregierung von Nanjing gesammelt geworden waren, an Thomas Rabe, Enkel von John Rabe, übergeben. John Rabe hat während des Massakers in Nanjing das Leben vieler Chinesen gerettet.

Thomas Rabe ist Professor am Universitätsklinikum Heidelberg. Nachdem die Stadtregierung von Nanjing von der Botschaft erfahren hatte, dass das Universitätsklinikum Heidelberg noch materielle Unterstützung benötigte, beschaffte und sammelte sie schnell Masken, Medikamente und Schutzkleidung. Die Materialien waren am Montag in der chinesischen Botschaft in Deutschland eingetroffen.

Thomas Rabe sagte, das Geschenk aus China habe ihm in diesem besonderen Moment erneut gezeigt, dass das chinesische Volk niemals vergesse, seinen Freunden zu helfen.

Quelle: CRI vom 23.04.2020

Siehe auch:

Chinas Botschafter in Berlin organisierte jetzt Corona-Medikamente für den Enkel des in China als Helden verehrten John Rabe, der während des Nanking Massakers das Leben von zig-tausenden Chinesen vor der Ermordung durch die japanischen Invasionstruppen rettete

https://cooptv.wordpress.com/2020/04/05/chinas-botschafter-in-berlin-organisierte-jetzt-corona-medikamente/

