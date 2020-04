Der ganz normale Faschismus in der Ukraine: Mörder und Nazihelfer werden geehrt (RT Deutsch)

Der Chef des Jüdischen Komitees ist besorgt um die Wiedergeburt des Neonazismus in der Ukraine. Auf seinem Facebook-Account dokumentiert er minutiös die Fälle einer staatlichen Verherrlichung der ehemaligen Nazi-Kollaborateure in seiner Heimat.

von Wladislaw Sankin

Im westukrainischen Kalusch im Gebiet Iwano-Frankowsk wurde ein Veteran der SS-Division „Galizien“ ausgezeichnet. Während der Zeremonie wurde er sentimental und erhob seine Hand zum Hitlergruß. Eine kleine Geste, die in nationalistischen Kreisen offenbar selbstverständlich ist und dennoch nicht unbemerkt blieb. Eduard Dolinsky, Generaldirektor des Ukrainischen Jüdischen Komitees, postete vor einigen Tagen ein Video der Zeremonie auf Facebook.

Beachten Sie, wie der Veteran zum Zeitpunkt der Verleihung reflexartig den Hitlergruß machte“, schrieb Dolinsky.

