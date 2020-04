US-Außenminister Michael Pompeo hat China wegen der Ausbreitung des Coronavirus erneut schwere Vorwürfe gemacht. Die US-Regierung sei der festen Überzeugung, dass China den Ausbruch der Epidemie nicht rechtzeitig an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gemeldet habe, sagte Pompeo am Mittwoch in Washington.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/377276.coronakrise-pompeo-trommelt-weiter-gegen-china.html

