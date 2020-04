Vorwurfsorgie: USA geben China Schuld an Corona-Pandemie

–

Hochansteckende Krankheiten und Pandemien sind nichts Neues. Seit Jahrtausenden schon macht die Menschheit immer wieder traurige Bekanntschaft mit Seuchen verschiedenster Art. Neu ist hingegen, wie sich Staaten gegenseitig die Schuld daran zuschieben. In den Vereinigten Staaten scheinen sich Medien und Politiker derzeit mit Schuldzuweisungen in Richtung China grade regelrecht zu überbieten. Nicht nur stamme das Corona-Virus möglicherweise aus einem chinesischen Labor. Das Land würde zudem von der Pandemie profitieren und habe das Virus zusammen mit der WHO „versteck“. Beweise irgendeiner Art gibt es für keine dieser Behauptungen.

