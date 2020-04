Die vier sündigsten Priester und reaktionärsten Führer der katholischen Kirche in Venezuela.(venezuelanalysis.com)

Quelle:

https://venezuelanalysis.com/analysis/14849

Informieren Sie sich über einige der reaktionärsten Führer der katholischen Kirche in Venezuela:

Die Osterwoche ist eine sehr wichtige Zeit für venezolanische Traditionen, sowohl für die katholische als auch für die nichtreligiöse Bevölkerung. In normalen Zeiten widmen einige die Feiertage dem Nachdenken, Gebet und Glauben, während andere sie damit verbringen, sich auszuruhen, Spaß zu haben oder Ausflüge zu unternehmen.

In jedem Fall erwartet die Mehrheit von den Vertretern der Kirche, dass sie zu diesem Zeitpunkt Worte und Handlungen zugunsten von Frieden, Respekt, Dialog und Versöhnung anbieten .

Dies ist jedoch nicht das, was bestimmte rechtsgerichtete religiöse Führer fördern. Hier stellen wir vier Mitglieder der katholischen Hierarchie vor, die in den letzten Jahren an der Destabilisierung des Landes teilgenommen haben.

Baltazar Porras

Der ehemalige Erzbischof, der von Papst Franziskus zum Kardinal ernannt wurde, war zuvor Präsident der venezolanischen Bischofskonferenz (CEV), die sehr aktiv am Staatsstreich im April 2002 teilnahm .

Er hat seine Beteiligung an dieser Zeit in verschiedenen audiovisuellen Zeugnissen gestanden, in denen er den Zusammenbruch der Verfassungsordnung zu feiern scheint und den Willen des Volkes nicht anerkennt.

Mehrere Bilder zeigen ihn auch neben den Generälen und Admiralen, die Präsident Hugo Chavez entführt und die Voraussetzungen für den Triumph einer De-facto-Regierung geschaffen haben.

Von WikiLeaks enthüllte Dokumente haben auch ergeben, dass dieser religiöse Führer den damaligen US-Botschafter in Venezuela am 6. Januar 2005 gebeten hat, „die US-Intervention in Venezuela zu beschleunigen, um Hugo Chávez so schnell wie möglich zu beseitigen“.

Porras war zuvor seit 1991 Erzbischof von Merida City und hat seine Hasskampagne gegen die bolivarischen Regierungen nie aufgegeben. Trotz der Mehrheit der Menschen, die für diese Regierungen stimmen, besteht er darauf, diese Ergebnisse zu ignorieren und stiftet sogar gewalttätige und verfassungswidrige Handlungen an.

Luis Ugalde

Der Jesuitenpriester und ehemalige Rektor der katholischen Universität Andres Bello in Caracas spielte auch bei den Ereignissen im April 2002 eine wichtige Rolle. Tage vor dem Putsch gehörte er neben den Putschisten zu den Hauptfiguren des gefeierten Pakts mit Pedro Carmona und Carlos Ortega im Herrenhaus La Esmeralda , wo ein Großteil des Putschversuchs durchgeführt wurde.

Derzeit hat er eine leitende Position im Vorstand der Weltorganisation der Jesuiten inne, was auffällig ist, wenn man bedenkt, dass der Zweck dieses Ordens „die Errettung und Vollkommenheit anderer“ ist. Dies ist genau das Gegenteil von dem, was dieser Priester 2002 auf der Llaguno-Brücke bewirkt hat, als rechte Scharfschützen der Caracas Metropolitan Police auf das venezolanische Volk schossen.

Auf einem Forum am 12. Dezember 2016 schlug der ehemalige Rektor außerdem vor, die „Demokratie“ in Venezuela mit einem Militärputsch wiederherzustellen. Die genauen Worte lauteten: „Ohne militärische Unterstützung können wir diese Diktatur nicht loswerden.“

Er zog eine Analogie zu den historischen Fakten von 1958, als Venezuela die Diktatur von Perez Jimenez stürzte und plädierte für eine „Regierung der nationalen Einheit“, angeführt von jemandem, der als [Führer der Übergangsregierung nach der Diktatur Wolfgang Larrazábal fungiert. Bisher fehlte ihm jedoch die unverzichtbare Unterstützung der Bevölkerung für diese Initiative.

Arturo Sosa

Einige Journalisten haben auf die Verbindungen hingewiesen, die dieser Priester, der mit einem silbernen Löffel im Mund geboren wurde, mit der Welt der transnationalen Wirtschaft und der venezolanischen Oligarchie sowie mit den Ministern des ehemaligen venezolanischen Präsidenten Carlos Andrés Pérez hat. Dieser war Berater der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds.

Sosa, der Sohn eines der bekanntesten Bankiers des Landes, wurde von Papst Franziskus zum Provinzleiter der Gesellschaft Jesu ernannt und leitete die 1534 von St. Ignatius von Loyola gegründete Gemeinde der katholischen Kirche. Diese Ernennung stärkte seine politische Macht.

Einige Anhänger haben sich von seinen beredten Reden zugunsten der Demokratie und der Benachteiligten blenden lassen, einige davon gewürzt mit linker Rhetorik. Dies ist jedoch weit von der Wahrheit entfernt.

Seine hartnäckige Verteidigung dessen, was er Venezuelas „politische Gefangene“ nennt, war eines seiner Hauptslogans. Er ignoriert die Verbrechen dieser Menschen sowie die Tatsache, dass sie dem Mandat des Rechtssystems des Landes unterliegen. Von einem Nachfolger Christi würde man das Gegenteil erwarten: Unterstützung für die Opfer und Aktionen der Gerechtigkeit gegen die Täter.

Jorge Urosa Savino

Kardinal Savino ist verantwortlich für die Erzdiözese Caracas. Am Neujahrs- und Weltfriedenstag 2017 wies er alle Priester an, ihren Gemeinden eine politische Predigt zu lesen, die zum Aufstand „gegen die Chavista-Diktatur“ aufforderte.

Er befürwortet auch die Freiheit „politischer Gefangener“, von denen viele für Mord, Chaos und Zerstörung verantwortlich sind, Handlungen, die in keiner Weise den Grundprinzipien des Christentums entsprechen.

Im Jahr 2010 sagte Hugo Chavez: „Der Kardinal missachtet die Menschen in Venezuela und den Staat, das gesamte Heimatland, weil er unbegründete und rücksichtslose Anschuldigungen erhebt, die denen der Putschisten sehr ähnlich sind, die dies weiterhin sagen: Da ich gegen die Verfassung verstoßen habe müssen sie mich stürzen.“ Seine Kommentare kamen als Antwort auf schwerwiegende Anschuldigungen, die der Kardinal Tage zuvor gegen Chavez erhoben hatte.

Der Geistliche nahm auch am Staatsstreich von 2002 teil. Zu dieser Zeit war er Bischof der Stadt Valencia. Nach dieser traurigen Episode stellte der Geistliche öffentlich die Entscheidung des venezolanischen Gerichts gegen die Polizeikommandanten in Frage, die den Befehl zur Ermordung der Menschen an der Llaguno-Brücke erteilt hatten.

Julia Cardozo ist Journalistin bei Venezuelas progressiver Nachrichtenagentur Supuesto Negado.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten stammen vom Autor und spiegeln nicht unbedingt die der Redaktion der Venezolanischen Analyse wider.

Diese Arbeit unterliegt den Bestimmungen einer nicht kommerziellen Creative Commons-Lizenz für Namensnennung

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related