21.4.2020

Trump und seine Regierung vertreten öffentlich Theorien, die das neuartige Corona-Virus mit chinesischen Forschungslabors in Verbindung bringen – und machen China so zum Opfer einer neuen Hexenjagd der internationalen Politik.

von Scott Ritter

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/265j

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related