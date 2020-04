Weltgesundheitsorganisation (WHO): „Coronavirus kam nicht aus einem Labor“ (Telesur)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bestritt am Dienstag, dass das Coronavirus in einem Labor erzeugt wurde, und stellte klar, dass der Erreger von Tieren stammt. „Alle uns vorliegenden Beweise deuten darauf hin, dass das Virus tierischen Ursprungs war und keiner genetischen Manipulation unterzogen wurde“, sagte die WHO-Sprecherin Fadela Chaib. „Viele Forscher haben die genetischen Eigenschaften des Virus analysiert und keine Hinweise gefunden, die die Idee stützen, dass es in einem Labor gebaut wurde … Jeden Tag bekämpfen wir nicht nur die Pandemie, sondern auch die Infodemie“, fügte sie hinzu. Die WHO stellte klar, dass das natürliche Reservoir des SARS-CoV-2-Virus Fledermäuse waren. Von diesen Säugetieren kam es zu einer „Zwischen“ -Spezies, von der das Virus in den Menschen sprang. Es wurde eindringlich darüber gesprochen, dass dieses Zwischentier das Pangolin war, aber die Wissenschaftler haben ihre Untersuchungen noch nicht abgeschlossen. „Alles deutet auf seine tierische Herkunft hin und darauf, dass es weder manipuliert noch in einem Labor gebaut wurde … Dies ist die Position der WHO als wissenschaftlich fundierte Organisation“, betonte Chaib. „Wenn ein neues Virus auftaucht, ist es üblich, Verschwörungstheorien über seine Entstehung zu sehen“, erinnert sich die Sprecherin der WHO. Die ersten Hinweise darauf, dass das SARS-CoV-2 aus dem Wuhan Institute of Virology hervorgegangen ist, wurden von der US-Regierung veröffentlicht. Am 16. April sagte der Außenminister Mike Pompeo , dass das Virus aus einem Labor stamme. Obwohl er keine Beweise für seine Behauptungen vorlegte, wurde das Gerücht von vielen Medien und sozialen Netzwerken bestätigt. „Wir müssen uns auf Fakten konzentrieren und nicht auf Angst … Ein Teil der in den Medien und auf sozialen Plattformen auftretenden Unwahrheiten hat mit falschen Theorien zu tun“, betonte Chaib.

