Putin und Maduro sprachen telefonisch über die Coronavirus-Pandemie (Orinoco Tribune)

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein venezolanischer Amtskollege Nicolás Maduro führten am Montag ein Telefongespräch. Sie diskutierten Fragen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie. In diesem Zusammenhang hat der venezolanische Staatschef seine Anerkennung für die von Moskau geleistete Unterstützung zum Ausdruck gebracht, zu der auch die Bereitstellung von Testsystemen zum Nachweis von SARS-CoV-2 gehört, berichtet die Kreml-Website.

Im Rahmen der Aufforderung, die auf Initiative von Caracas stattfand, wurde die Bedeutung der Annahme koordinierter Maßnahmen zur Bekämpfung dieser neuen globalen Bedrohung durch die internationale Gemeinschaft hervorgehoben, einschließlich der Umsetzung der von Putin vorgelegten Initiative zur Schaffung „grüner Korridore“. um während der Krise ungehindert von Handelskriegen und Sanktionen Medizin, Lebensmittel, Ausrüstung und Technologie zu liefern.

Darüber hinaus haben die Staats- und Regierungschefs Meinungen zur aktuellen Situation auf dem Weltrohölmarkt ausgetauscht und die große Bedeutung der im Rahmen der OPEC + erzielten Einigung über eine vereinbarte Reduzierung der Ölproduktion hervorgehoben. Verschiedene Aspekte der weiteren Stärkung der russisch-venezolanischen strategischen Zusammenarbeit wurden angesprochen, hauptsächlich im kommerziellen und wirtschaftlichen Bereich.

Abschließend hat Russland seine Unterstützung für die Bemühungen der venezolanischen Behörden, vertreten durch seinen Präsidenten Nicolás Maduro, bekräftigt, eine friedliche Lösung für interne politische Differenzen auf der Grundlage des Dialogs auf nationaler Ebene zu erreichen. Moskau hat auch betont, dass destruktive Einmischung von außen in venezolanische Angelegenheiten nicht akzeptabel ist.

Zu diesem Gespräch gab das venezolanische Außenministerium eine Erklärung ab, die Außenminister Jorge Arreaza auf seinem Twitter-Account veröffentlichte:

Bolivarische Republik Venezuela

Kommunique

Das Ministerium für Volksmacht für auswärtige Angelegenheiten berichtet, dass der Präsident der Bolivarischen Republik Venezuela, Nicolás Maduro Moros, heute Morgen ein Telefongespräch mit dem Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, geführt hat, in dem sie gemeinsame Anstrengungen zur Bekämpfung der Macht diskutierten Covid-19-Pandemie sowie eine gemeinsame Analyse der internationalen Situation und des Fortschritts bei Kooperationsprojekten zwischen den beiden Ländern.

Präsident Maduro dankte aus dem Herzen des venezolanischen Volkes der Unterstützung Russlands durch die Bereitstellung von Tausenden von Diagnosetests für den Covid-19. Der russische Präsident garantierte neue Lieferungen von Gesundheitsgütern und -materialien und drückte die Notwendigkeit einer stärkeren Koordinierung zwischen den medizinischen und wissenschaftlichen Teams beider Länder durch Kontakte und Videokonferenzen aus, die in den kommenden Tagen stattfinden sollen.

Der russische Staatschef erkannte an, dass die von Präsident Maduro in Venezuela verabschiedete Gesundheitsstrategie angemessen war und die Stabilität und den Frieden im Land festigt. Beide Führer verurteilten die fortgesetzten illegalen und unmenschlichen einseitigen Zwangsmaßnahmen in Zeiten, die für die Menschheit so schwierig sind.

In diesem Zusammenhang verwies Präsident Putin in Abstimmung mit den Vorschlägen der G-77 + China auf einen seiner Vorschläge vor den G-20 zu grünen Korridoren, die es Ländern unter Sanktionen und Handelskriegen ermöglichen, die notwendigen Vorräte für die Versorgung zu beschaffen ihrer Völker während der Pandemie, ohne Einschränkungen, einschließlich eines Moratoriums für die Anwendung von Sanktionen, damit die betroffenen Länder freien Zugang zu ihren internationalen Vermögenswerten und Konten haben, um sich Covid-19 zu stellen.

Die Staats- und Regierungschefs erörterten die Lage auf dem Ölmarkt und einigten sich darauf, den OPEC + -Mechanismus, der am 1. Mai in Kraft treten wird, uneingeschränkt zu unterstützen. In diesem Zusammenhang erkannte Präsident Maduro die entscheidende Rolle Russlands für den unter allen Akteuren erzielten Konsens an schlug am 10. Mai eine Sitzung des Überwachungsausschusses des Mechanismus vor, um eine frühzeitige Bewertung der Auswirkungen der Abkommen auf den Weltenergiemarkt zu gewährleisten.

Die Präsidenten waren sich über die guten Fortschritte der bilateralen Zusammenarbeit einig, die beide Staats- und Regierungschefs persönlich überwachen und anpassen. Sie waren sich einig, dass beide Parteien im Jahr 2020 über die gesundheitliche Situation und alle globalen Umstände hinaus die Konsolidierung der strategischen Ebene der Beziehungen in allen Bereichen der gemeinsamen Entwicklungsarbeit einschließlich ihrer neuen Modalitäten vorantreiben müssen.

Präsident Nicolás Maduro dankte der festen Unterstützung von Präsident Putin und seiner Regierung in allen internationalen Foren zur Verteidigung der venezolanischen Souveränität und Demokratie und versicherte ihm, unermüdlich an humanitären politischen Abkommen mit allen Sektoren der venezolanischen Opposition zu arbeiten, die sich den Herausforderungen der Coronavirus Pandemie stellen.

Zum Ende des Gesprächs bekräftigte Präsident Putin seine Unterstützung für die bolivarische Regierung, bestand darauf, die gemeinsame Front mit Russland zu festigen, und wiederholte die Einladung an Präsident Maduro, Moskau zu den Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des Sieges des Großen Vaterländischen Krieges zu besuchen, dessen Termine verschoben wurden und in Kürze bekannt gegeben werden.

Caracas, 20. April 2020

Quell-URL: Alba Ciudad

