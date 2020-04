NoMasBloqueo – Berlin zum weltweitem Aktionstag der Solidarität mit Venezuela / 19. April 2020

Solidaritätsschreiben des Deutschen Friedensrates zum Weltweiten Aktionstag für Venezuela am 19. April

Hier zum LINK

Offener Brief: An das Volk, die Regierung der Bolivarischen Republik Venezuela.

Hier zum LINK

Castellano

19.4. #NoMasBloqueo / Nancy Larenas PCChile Frente Unido Latino America Berlin #ManosfueraVenezuela – Hier zum Video

Deutsch

19.4. #NoMasBloqueo / Nancy Larenas PCChile Frente Unido Latino America Berlin –

Hier zum Video

Deutsch

#NoMasBloqueo Berlin 19.4. Frente Unido Latino America / Axel Plasa #FightCovidnotVenezuela – Hier zum Video

Castellano

19 de Abril #NoMasBloqueo / Axel Plasa / Frente Unido Latino America Berlin #FightCovidnotVenezuela – Hier zum Video

Der Kueka-Stein, heiliges Relikt der Volksgruppe der Pemón, ist endlich nach Venezuela zurückkehrt – Hier zum Video

Berlin 19.4.2020 – Weltweiter Aktionstag der Solidarität mit Venezuela / Frente Unido America Latina – Hier zum Video

