Wir stehen vor einem weiteren kolossalen Versagen des Kapitalismus: Noam Chomsky (Telesur)

https://www.telesurenglish.net/news/We-Face-Another-Colossal-Failure-of-Capitalism-Chomsky-20200421-0010.html Der Philosoph erinnerte daran, dass Kuba trotz der US-Sanktionen seine Solidarität mit anderen Völkern gezeigt hat.

Die spanische Nachrichtenagentur EFE Tuesday veröffentlichte ein Interview mit Noam Chomsky, der der Ansicht ist, dass die Pandemie das Scheitern des Neoliberalismus zeigt, der in den USA von der Regierung von Präsident Donald Trump noch verschärft wird. „Die erste Lehre ist, dass wir vor einem weiteren massiven und kolossalen Versagen der neoliberalen Version des Kapitalismus stehen. Wenn wir das nicht lernen, wird das nächste Mal etwas Ähnliches noch schlimmer sein “, sagte Chomsky. „Regierungen können nichts tun. Sie sind das Problem und nicht die Lösung … Die USA sind aufgrund des Spiels, das sie in Washington treiben, eine Katastrophe. Sie wissen, wie man alle außer sich selbst beschuldigt, obwohl sie selbst verantwortlich sind“, fügte er hinzu . Auf die Frage nach dem Management der Pandemie in seinem Land stellte Chomsky fest, dass die Trump-Regierung kurz vor Beginn der Krise das Gesundheitsbudget gekürzt habe. „Die Art und Weise, wie sich dies entwickelt hat, ist surreal. Im Februar hat die Pandemie bereits Chaos angerichtet, jeder in den USA hat es erkannt. Erst im Februar präsentiert Trump Budgets, die man sich anschauen sollte … Er hat Kürzungen inmitten einer Pandemie vorgenommen und die Finanzierung der fossilen Energiewirtschaft, der Militärausgaben und der berühmten Mauer erhöht “, erklärt der US-Philosoph. In Bezug auf die Zukunft glaubt er, dass die Gestaltung neuer Beziehungen zwischen menschlichen Gesellschaften und natürlichen Ökosystemen davon abhängt, was die nächsten Generationen tun. „Es hängt von jungen Menschen ab. Es hängt davon ab, wie die Weltbevölkerung reagiert. Dies könnte zu hoch autoritären und repressiven Staaten führen, die die neoliberale Agenda noch mehr als jetzt erweitern. Denken Sie daran: Die Kapitalistenklasse rührt sich nicht“, sagte Chomsky. „Inmitten der Pandemie wurden Vorschriften zur Beschränkung der Quecksilber- und anderer Schadstoffemissionen aufgehoben … Das bedeutet, mehr Kinder in den USA sterben und die Umwelt wird weiter zerstört. Sie hören nicht auf.“ Er betonte auch, dass Integrationsmechanismen wie die Europäische Union ihren Mitgliedsländern nicht rechtzeitig helfen, während Kuba jedoch seine Solidarität sogar gegenüber den Industrieländern einsetzt. „Das einzige Land, das echten Internationalismus gezeigt hat, war Kuba, das immer unter dem wirtschaftlichen Würgegriff der USA stand und irgendwie überlebt hat, um der Welt weiterhin zu zeigen, worum es beim Internationalismus geht“, betonte Chomsky.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related