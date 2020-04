Deutscher Mediziner mit China-Erfahrung „Wir sollten unsere Corona-Erfahrungen miteinander verknüpfen“ (german.china.org)

In einer Krise ist es weise, Menschen mit langjähriger einschlägiger Lebenserfahrung zu Rate zu ziehen. China.org.cn hat deshalb Prof. Dr. med. Dr. h.c. Paul Gerhardt (86), Emeritus of Excellence der Technischen Universität München zu seinen Einschätzungen in der Corona-Krise befragt. Professor Gerhardt blickt auf eine beeindruckende medizinische Karriere und langjährige berufliche und persönliche Erfahrung, unter anderem in China, zurück.

Zur Person:

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Paul Gerhardt ist Emeriti of Excellence der Technischen Universität München. Er war von 1980 bis 1986 Lehrstuhlinhaber für das Fachgebiet Röntgendiagnostik an der Universität Heidelberg und von 1986 bis 2000 Inhaber des gleichnamigen Lehrstuhls an der Technischen Universität München im Klinikum rechts der Isar. Seit 1983 hat er die Ehrenprofessur der Tongji Medizinischen Universität Wuhan, von 1984 bis 1987 war er Präsident der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft für Medizin, im Jahr 1988 erhielt er die Ehrenprofessur der 2. Militärärztlichen Akademie Shanghai und wurde im selben Jahr Ehrendoktor der Tongji-Universität Wuhan. 1991 wurde er Ehrenmitglied der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft für Medizin. Er ist Ehrenvorsitzender des von ihm angeregten und 2018 gegründeten Vereins „Deutsch-Chinesische Initiativen für Unternehmen und Bildung e. V.“ Auch heute noch hält der 86-Jährige regelmäßig China-bezogene und gut besuchte Vorträge.

Hier zum Interview:

http://german.china.org.cn/txt/2020-04/16/content_75939794.htm

