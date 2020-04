Chinesische Wissenschaftler warnen davor Covid-19-Mutationen zu unterschätzten, da die tödlichsten Mutationen Europa und die USA erfassen. Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen wesentlich erschwert.

Chinesische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Menschen in Europa und an der US-Ostküste von einigen der aggressivsten Covid-19-Stämme infiziert wurden. Die stellte ich bei der Untersuchung von Dutzenden neuentdeckter Virusmutationen heraus. Danach zerstören diese Mutationen die Zellen eines Wirts schneller als andere Covid-19 Variationen.

Die Fähigkeit des neuartigen Coronavirus zur Mutation wurde zuvor stark unterschätzt, erklärte ein Team der chinesischen Zhejiang-Universität unter der Leitung von Professor Li Lanjuan in einer neuen Studie. Die Gruppe fand bis zu 33 Virusmutationen bei nur 11 Coronavirus-Patienten, die sie in der Stadt Hangzhou untersuchten. Die Forscher sagen, dass 60 Prozent der von ihnen entdeckten Stämme sich als völlig neu herausstellten. In einer besorgniserregenden Entwicklung entdeckten sie auch, dass die Mutationen des Virus seine Tödlichkeit direkt beeinflussen. Ihre Forschung ergab, dass der aggressivste Typ von Covid-19 eine 270-mal höhere Viruslast erzeugen kann als der am wenigsten wirksame. Chinesische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Europa und die US-amerikanische Ostküste von einigen der aggressivsten Covid-19-Stämme infiziert wurde, als sie Dutzende von Virusmutationen entdeckten.

„Obwohl in dieser Studie nur 11 von Patienten stammende Isolate analysiert wurden, beobachteten wir eine große Mutationsvielfalt, einschließlich mehrerer Gründungsmutationen für verschiedene Hauptcluster von Viren, die jetzt weltweit zirkulieren“, heißt es in der Studie. Die Viruslast ist das Maß für die Menge in einem bestimmten Volumen an Körperflüssigkeit, normalerweise Blutplasma. Es zeigt insbesondere, wie schnell sich ein Krankheitserreger durch den Organismus ausbreiten und seine Zellen zerstören kann. Für die Europäer eine schlimme Nachricht, weil eine der aggressivsten Stämme wie chinesische Wissenschaftler jetzt herausgefunden haben , dem Stamm ähnlich zu sein scheint, dessen Verbreitung auf dem gesamten Kontinent, vor allem in Italien und Spanien viele Infektionen und Todesfälle verursacht hat. Die vorläufige Studie wurde jetzt auf der Website medRxiv.org veröffentlicht hieß es am Sonntag. Die gleiche Belastung kam von Europa nach New York, das seitdem zu einem der am schlimmsten betroffenen US-Bundesstaaten geworden ist. Die US-Westküste scheint jedoch von einer anderen, weniger tödlichen Sorte infiziert zu sein, die direkt aus China kam. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Menschen an der Westküste weniger Anlass zur Sorge haben sollten da auch weniger starke Belastungen ernsthafte Beschwerden verursachen können, warnt das Team der Zhejiang-Universität. Sie stellen fest, dass zwei der beobachteten Patienten in den Dreißigern und Fünfzigern, die sich eine schwächere Belastung zugezogen hatten, und immer noch schwere Symptome aufzeigten. Am wichtigsten ist jedoch, wie die Wissenschaftler sagen, dass ihre Entdeckungen die Entwicklung des dringend benötigten Impfstoffs beeinflussen könnten, da eine einheitliche Lösung für Covid-19 möglicherweise nicht funktioniert. „Die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen ist zwar dringend, muss jedoch die Auswirkungen dieser akkumulierenden Mutationen, insbesondere der Gründungsmutationen, berücksichtigen, um mögliche Fallstricke zu vermeiden“ , erklärte das Team. Weltweit hat das neuartige Coronavirus bisher mehr als 2,3 Millionen Menschen infiziert und mehr als 170.000 Menschenleben gefordert.

