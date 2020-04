Bolivien: De-facto Regierung „vergisst“ Indigene während Corona-Pandemie (amerika21)

Ex-Präsident Evo Morales übte scharfe Kritik am Vorgehen der Regierung. „Bolivien wird von zwei Pandemien heimgesucht: vom Coronavirus und von der Diktatur“, kommentierte Morales per Twitter. „Beide bringen das bolivianische Volk um: Das Virus infiziert den Körper, und die Diktatur tötet meine Brüder und Schwestern durch den Hunger.“

Er sprach sich gegen die aktuellen strikten Kontrollen und die zunehmende Militarisierung aus: „Man kann weder das Virus noch den Hunger ins Gefängnis werfen. Die De-Facto-Regierung hat mit den Repressionen durch Polizei und Militär einen völlig falschen Weg eingeschlagen. Es ist wichtig, die Quarantäne einzuhalten, doch die Gesundheits- und Lebensmittelversorgung aller Bolivianerinnen und Bolivianer muss gewährleistet sein.“

Zuletzt hatte die De-Facto-Regierung verstärkt das Militär zur Durchsetzung der Ausgangssperre eingesetzt.

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/2020/04/239201/bolivien-covid19-indigene-bevoelkerung

