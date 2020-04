Sevim Dagdelen: Die Stimmungsmache gegen China wird immer abstruser und brandgefährlich.

Die Stimmungsmache gegen China wird immer abstruser und brandgefährlich. Die Bundesregierung muss dem China-Bashing entgegentreten und die substanzlosen Mutmaßungen von US-Präsident Donald Trump über eine Verbreitung von Corona-Viren durch Forschungslabore in Wuhan als das zurückweisen was es ist: Verschwörungstheorie!

Ganz offensichtlich soll mit derlei unbelegten Schuldzuweisungen doch von eigenen Versäumnissen und Schwächen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie abgelenkt werden. Ich finde es unverantwortlich, dass Bundesentwicklungsminister Gerd Müller auch noch in den von Trump orchestrierten Chor einstimmt. Gestreute Gerüchte und Falschbehauptungen von US-Geheimdiensten haben in der Vergangenheit immer wieder als Kriegsgrund herhalten müssen. Ich will hier nur an die Fake News über angebliche Massenvernichtungswaffen im Irak erinnern. Statt China-Feindlichkeit zu schüren, braucht es eine entschlossene internationale Kooperation zur Bekämpfung der Corona-Pandemie!

