Russlands Präsident Putin zur Corona-Krise: Höhepunkt steht noch bevor aber Ausbreitung des Virus wurde verlangsamt. Impfstoffentwicklung von höchster Dringlichkeit / Ausgangssperren in Moskau 

Russland verzeichnete am Montag über 4.200 neue COVID-19-Fälle, insgesamt gibt es damit 47.100 infizierte Personen.

Ausgangssperren in Moskau

Die Lage um das neuartige Coronavirus hatte sich in den vergangenen Tagen in Russland massiv zugespitzt. In der russischen Hauptstadt gelten strenge Ausgangssperren. Für den Weg zur Arbeit oder zum Arzt wird ein spezieller 16-stelliger Digitalcode in Form eines QR-Codes gefordert. Die Betriebe sind größtenteils geschlossen. Geöffnet bleiben Kliniken und Supermärkte.

Die Kapazitäten in den Krankenhäusern werden inzwischen wegen der steigenden Zahl von Menschen mit schwierigem Krankheitsverlauf erhöht.

Jetzt hat sich Präsident Wladimir Putin erneut zu Krise geäussert:

Putin erklärte: „Der Höhepunkt der neuen COVID-19-Infektionen in Russland liegt noch vor uns, aber die Behörden und die medizinischen Dienste haben dazu beigetragen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen“.

„Wie Experten sagen, ist die Ruhe der Infektionsrate noch nicht gekommen, und jetzt müssen wir alles tun, um diesen Höhepunkt zu glätten und den Zeitraum durch die sogenannte Plateau-Zeit zu verkürzen, in der die meisten Neugeborenen auftreten Infektionen werden aufgezeichnet“, sagte Putin bei einem Treffen am Montag.

„Die Situation bleibt schwierig, und leider breitet sich die Epidemie weiter aus. Die Zahl der infizierten Bürger steigt“, fügte Putin hinzu. Der Präsident stellte außerdem fest, dass das Wachstum nicht nur in Moskau, wo die meisten Fälle auftreten, sondern auch in anderen Regionen zu beobachten sei.

„Dank vorbeugender Maßnahmen ist es uns gelungen, den Prozess zu verlangsamen, aber leider wurden in allen 85 Regionen der Russischen Föderation Infektionen registriert, auch wenn es sich um eine geringe Anzahl von Fällen handelt“, sagte Putin.

Der Präsident betonte, dass das Coronavirus eine Infektionskrankheit ist, die jeden treffen kann, und dass es jetzt für das Gesundheitssystem von entscheidender Bedeutung ist, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen, einschließlich Patienten mit anderen chronischen Krankheiten, zu helfen. Besondere Sorgfalt sei für schwangere Frauen und Kinder, einschließlich Neugeborener, erforderlich, sagte er.

Zusammenarbeit mit internationalen Partnern

Putin kommentierte auch die Zusammenarbeit Russlands mit anderen Nationen im Kampf gegen Coronaviren und enthüllte beispielsweise, dass Russland mit den USA einen Vertrag über den Verkauf von Luftstromsensoren abgeschlossen hat, die in in Russland hergestellten künstlichen Beatmungsgeräten verwendet werden.

Er fügte hinzu, dass Russlands jüngste Hilfe für Italien, eines der am stärksten von der Krise betroffenen Länder, keine einseitige Beziehung sei, da Russland Drucksensoren für Beatmungsgeräte aus Italien kauft.

„Wie gesagt, unsere Zusammenarbeit mit vielen Kollegen ist ziemlich umfangreich. Was Antiseptika angeht, kommen wir ohne Importe aus, aber unsere praktische Zusammenarbeit mit einigen Partnern in Italien ist bekannt. Wir haben unsere Militärärzte in dieses Land geschickt, wir haben Ausrüstung dorthin geschickt … Aber ich möchte in diesem Zusammenhang sagen, dass dies nicht nur eine Einbahnstrasse ist. Wir kaufen Drucksensoren aus Italien, ohne das es unmöglich wäre, mechanische Lüftungsgeräte in Russland herzustellen. Und diese Zusammenarbeit wächst „, sagte Putin.

Putin stellte fest, dass die russische Industrie auf dem besten Weg ist, über 100.000 Schutzanzüge pro Tag für Gesundheitspersonal herzustellen, zusammen mit den ersten 3,5 Millionen Masken und dann 7 Millionen Masken pro Tag für normale Bürger. In der Zwischenzeit, sagte Putin, habe China dem Land bis zu 150 Millionen medizinische Masken zur Verfügung gestellt, um die lokalen Bestände zu ergänzen.

Enorme Verantwortung liegt bei den Schultern der Impfstoffhersteller

Putin kommentierte die laufenden Bemühungen russischer Wissenschaftler um die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das neue Coronavirus und betonte, dass eine „enorme Verantwortung“ auf den Schultern der Entwickler liege.

„Ich verstehe gut und bin mir der schwierigen, sorgfältigen wissenschaftlichen Forschung bewusst, die in dieser Richtung durchgeführt wird. Es ist schwierig, hier [hinsichtlich des Zeitrahmens] Vermutungen anzustellen, da der Impfstoff nicht nur erhalten werden sollte, sondern auch seine Wirksamkeit und Sicherheit nachgewiesen werden muss „, sagte Putin. „In dieser Hinsicht verstehe ich die enorme Verantwortung, die die Entwickler für die Ergebnisse ihrer Arbeit tragen“.

Laut Putin wäre es nur logisch, zuerst medizinisches Personal zu impfen, sobald der Impfstoff verfügbar ist.

Russische Wissenschaftler begannen letzten Monat mit der Arbeit an einem möglichen Impfstoff gegen COVID-19, unmittelbar nachdem Forscher des Influenza-Forschungsinstituts Smorodintsev das gesamte Genom des Virus erfolgreich sequenziert hatten.

Neben der Arbeit an einem Impfstoff, haben Forscher in der Wissenschaftsstadt Novosibirsk hochgenaue Testkits entwickelt, während die Russische Akademie der Wissenschaften drei verschiedene antivirale Medikamente entwickelt hat , die zur Behandlung des Virus geeignet sein könnten.

Bis Montag hat Russland insgesamt 47.121 bestätigte COVID-19-Fälle, darunter 405 Todesfälle. Die russischen Behörden haben im vergangenen Monat gemeinsam mit einem Großteil der übrigen Welt eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Übertragung des Virus zu verlangsamen.

Ende letzter Woche unterzeichnete der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobyanin ein Dekret, mit dem die Moskauer verpflichtet wurden, spezielle digitale Ausweise zu erhalten, damit sie öffentliche und private Verkehrsmittel nutzen können.

