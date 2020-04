Auf Kurs in die Großmachtkonkurrenz. Die Mobilmachung der Marine gegen Russland und China (Informationsstelle Militarisierung)

„Als politische Allianz [die NATO] fordert uns das herausstechende Merkmal der neuen Sicherheitslage: Die Wiederkehr der Konkurrenz großer Mächte. Unsere amerikanischen Freunde haben das früh erkannt. Wir erkennen es inzwischen auch und wir sehen: Ob wir wollen oder nicht, Deutschland und Europa sind Teil dieses Konkurrenzkampfs. Wir sind nicht neutral. Wir stehen auf der Seite der Freiheit und der Menschenwürde. Wir stehen auf der Seite der Demokratie und der Herrschaft des Rechts. Dafür steht die NATO seit 70 Jahren. Die NATO bietet Verlässlichkeit in einer unberechenbaren Welt.“

(Ursula von der Leyen, damals noch Verteidigungsministerin)

https://www.imi-online.de/download/IMI-Analyse2020-19-Marine.pdf?fbclid=IwAR1ZEvMl1zfO6CaFSWAQsib6LyBy2Qc1b5qis8ElM_lpvZOK-y6pnaB02uk



