Wegen Corona-Pandemie: Feierlichkeiten zum 75. Tag des Sieges über den Faschismus verschoben (RT Deutsch)

Aufgrund der Corona-Pandemie hat Russland die jährlichen Feierlichkeiten zum Sieg über den deutschen Faschismus am 9. Mai verschoben.

Für dieses Jahr waren besonders große Feierlichkeiten geplant. Es handelt sich nämlich um das 75. Jubiläum.

Siehe das Video: https://deutsch.rt.com/russland/101214-russland-feierlichkeiten-zum-75-tag-verschoben/

