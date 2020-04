Trump-Regierung legitimiert die Covid-19 Verschwörungstheorie vom „China Lab“. – von Scott Ritter

Quelle: https://www.rt.com/op-ed/486164-trump-covid-china-lab/

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps. Er diente in der Sowjetunion als Inspektor zur Umsetzung des INF-Vertrags, im Stab von General Schwarzkopf während des Golfkrieges und von 1991-1998 als UN-Waffeninspektor.

Während die USA beginnen, sich mit dem Umfang und dem Ausmaß der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Volkswirtschaft sowie dem hohen menschlichen Tribut, den die Krankheit für ihre Bevölkerung verursacht hat, auseinanderzusetzen (676.676 dokumentierte Fälle vom 17. April mit 34.784) Todesfälle), war es nur eine Frage der Zeit, bis Politiker begannen, jemanden zu suchen, dem sie die Schuld geben konnten.

In jüngster Zeit wurde Präsident Trump zunehmend auf eine als verspätete Reaktion auf die von Covid-19 ausgehende Bedrohung dargestellte Reaktion hin kritisiert. Viele Kritiker wiesen darauf hin, dass seine Regierung den ganzen Monat Februar über zu diesem Thema praktisch geschwiegen habe und dadurch an Zeit verloren habe Zeit, die hätte aufgewendet werden können, um die Ausbreitung der Krankheit zu bekämpfen.

Anstatt sich diesen Vorwürfen zu stellen, haben der Präsident und sein nationales Sicherheitsteam stattdessen versucht, die Schuld auf China abzulenken, und damit einer unbegründeten Verschwörungstheorie Leben eingehaucht, die besagt das Covid-19 aus einem biologischen Forschungslabor in der USA stammt in der Stadt Wuhan, das Epizentrum der durch diese Krankheit verursachten globalen Pandemie. Als Präsident Trump nach Berichten über das Virus gefragt wurde, das aus dem Wuhan-Labor entkommen war, war er etwas umsichtig. „Immer mehr hören wir die Geschichte und wir werden sehen“, sagte Trump. „Wir untersuchen diese schreckliche Situation sehr gründlich.“ Trump wurde auch nach seinen Gesprächen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über die Rolle des Wuhan-Labors bei der Verbreitung von Covid-19 gefragt.„Ich möchte nicht darüber diskutieren, was ich mit ihm über das Labor gesprochen habe“, antwortete Trump. „Ich will nur nicht diskutieren, es ist momentan unangemessen.“

Der Präsident der Vereinigten Staaten besitzt die einflussreichste Mobbingkanzel der Welt – wenn er spricht, hört die Welt zu. Als Führer der militärisch und wirtschaftlich mächtigsten Nation der Welt besitzen Trumps Worte eine inhärente Glaubwürdigkeit, die eine Imprimatur anbringt, die nicht ignoriert werden kann. In rascher Folge begannen die Mitglieder des Kabinetts des US-Präsidenten, Trumps „Besorgnis“ über das Wuhan-Labor zu wiederholen und der Geschichte Leben einzuhauchen. General Mark Milley, der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff, sagte gegenüber Reportern: „Auf dem Laborstück… sollte es Sie nicht überraschen, dass wir uns sehr dafür interessiert haben und viel informationenen von den Geheimdiensten bekommen haben. Wir sehen uns das ganz genau an. “

Die Bedenken von General Milley wurden von Außenminister Mike Pompeo unterstützt. „[Wir] wissen, dass sie dieses Labor haben“, sagte Pompeo der Presse. „Wir wissen, dass das Virus selbst aus Wuhan stammt. Also kommen all diese Dinge zusammen. Es gibt noch viel, was wir nicht wissen, und darüber hat der Präsident heute gesprochen. Wir müssen die Antworten auf diese Dinge kennen. Die bloße Tatsache, dass wir die Antworten nicht kennen – dass China die Antworten nicht geteilt hat – finde ich sehr, sehr aussagekräftig. “

Die Aussagen von General Milley und Sekretär Pompeo sollten jedem, der mit der Geschichte dessen vertraut ist, was passiert, wenn der amerikanische Geheimdienst dazu verwendet wird, eine unbegründete Theorie über eine Massenvernichtungswaffe zu fördern, einen Schauer über den Rücken laufen (Trumps indirekte Anspielungen auf China, das Covid bewaffnet). 19 würde das Virus aus politischen Gründen in diese Kategorie einordnen. Pompeos Worte gehen auf Aussagen des damaligen Außenministers Colin Powell vom Dezember 2002 zum Irak zurück. Wie Colin Powells fehlerhafter Fall gegen den Irak basiert die Verschwörungstheorie, die von Präsident Trump postuliert und anschließend von General Milley, Sekretär Pompeo und anderen wiederholt wurde, auf einer Chimäre – es gibt einfach keine sachliche Verbindung zwischen den fraglichen Wuhan-Laboratorien und Covid-19.

Die von Trump und seinem Kabinett verbreitete Verschwörungstheorie enthält gerade genug sachliche Grundlagen, um sie in den Augen derjenigen, die die Realität nicht kennen, legitim erscheinen zu lassen. Tatsächlich gibt es in Wuhan zwei Labors. Zum einen hat das Wuhan-Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten keinen Zusammenhang mit Forschungsaktivitäten zu Coronaviren. Es leitete jedoch die Untersuchung des ersten Ausbruchs von Covid-19. Das andere, das State Key Laboratory of Virology (manchmal auch als Wuhan Institute of Virology bezeichnet), ist ein Labor der Biosicherheitsstufe 4 (BSL-4), das für den Umgang mit den tödlichsten Krankheitserregern der Welt zertifiziert ist. Es befindet sich ungefähr 13 km von Wuhans Stadt entfernt Center.

Das Wuhan Institute of Virology war in der Tat an der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Fledermäusen und Coronaviren in China beteiligt und veröffentlichte im März 2019 ein von Experten begutachtetes Papier, in dem darauf hingewiesen wurde, dass dieser Zusammenhang als Ursprung für eine künftige Pandemie dienen könnte. „Es ist sehr wahrscheinlich , dass zukünftige … corona Ausbrüche von Fledermäusen stammen, und es besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit , dass dies in China auftreten wird“ , die Studie festgestellt . „Daher wird die Untersuchung von Fledermaus-Coronaviren zu einem dringenden Problem bei der Erkennung von Frühwarnzeichen, was wiederum die Auswirkungen solcher künftiger Ausbrüche in China minimiert.“

So weit, ist es gut. Nach einem Besuch von Mitarbeitern der US-Botschaft am Wuhan Institute of Virology äußerten die US-Amerikaner im Januar 2018 Bedenken hinsichtlich eines Mangels an entsprechend ausgebildeten Spezialisten innerhalb des Wuhan Institute of Virology, die erforderlich waren, um das Labor auf den für eine BSL erforderlichen Niveaus zu betreiben, nämlich eine -4 Einrichtung, die in der Lage ist, die gefährlichsten biologischen Bedrohungen zu bewältigen. Die US-Botschaft teilte diese Bedenken dem Außenministerium im Rahmen eines Antrags im Namen des Wuhan Institute of Virology mit, Mittel zur Unterstützung der Einstellung zusätzlicher Spezialisten im Rahmen eines bestehenden Zuschusses, der von einer US-Forschungseinrichtung überwacht wird, zu beantragen (der Antrag wurde gestellt) verweigert).

Diese Kabel des Außenministeriums sind zum Kern des US-Verfahrens gegen China geworden. Die Tatsache, dass China die USA um zusätzliche fachliche Unterstützung gebeten hat, um beim Betrieb eines BSL-4-Labors zu helfen, das öffentlich anerkannte Forschungen zum Zusammenhang zwischen Fledermaus-Coronaviren und Menschen durchführte, wurde irgendwie zu einer Verschwörungstheorie, die auf chinesischem Fehlverhalten und Geheimhaltung beruht.

In vielerlei Hinsicht ähnelt die „Untersuchung“ der USA im Wuhan-Labor der berühmten Hexeninquisition in „Monty Python und der Heilige Gral“: Eine Hexe brennt, also besteht sie aus Holz; Holz schwimmt wie eine Ente. Fazit: Eine Ente besteht aus Holz. Diese Art der verblüffenden Untersuchung würde normalerweise nicht in den Zuständigkeitsbereich professioneller Geheimdienste fallen. Die Vereinigten Staaten haben jedoch eine gut dokumentierte Geschichte, in der sie Geheimdienste einsetzen, um den politischen Zwecken der Machthaber gerecht zu werden. Was heute in Bezug auf das Wuhan Institute of Virology stattfindet, ist kaum mehr als eine altmodische Hexenjagd.

Es gibt kaum einen Unterschied zwischen Monty Pythons Sketch und der US-Geheimdienstuntersuchung in China – beide wollen beweisen, dass eine Ente aus Holz besteht. Beide sind kaum mehr als eine Farce, aber während Monty Pythons Freude erzeugen soll, könnte Trumps Hexenjagd schwerwiegende Konsequenzen für die künftigen Beziehungen zwischen den USA und China haben. In einer Zeit, in der die Weltgemeinschaft zusammenkommen muss, um die schlimmen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu bewältigen, ist Trumps politische Ablenkung das Letzte, was die Welt braucht.