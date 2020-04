Brasilien schließt Botschaft und Konsulate in Venezuela (Telesur)

Inmitten einer Gesundheitskrise, die Brasilien zum Land mit der größten Anzahl von COVID-19-Fällen in Lateinamerika gemacht hat, hat die Regierung von Präsident Jair Bolsonaro am Freitag ihre Botschaft und ihre Konsulate in Venezuela geschlossen.

Mindestens 38 Personen stiegen in ein Flugzeug der brasilianischen Luftwaffe ein, das nach Brasilia flog. Unter den Rückkehrern waren Diplomaten, Beamte und ihre Familien.

Am 5. März ordnete der brasilianische Präsident den Rückzug aller seiner Beamten in Venezuela an, eine Aktion, die in der US-Strategie gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro und seine Mitbürger festgelegt ist.

Auf diese Weise billigte Brasilien seine Angleichung an den geopolitischen Vorschlag der USA, der die Schaffung einer Übergangsregierung in der bolivarischen Nation zum Ziel hat.

„Seit Bolsonaro im Januar 2019 an die Macht kam, ist Brasilien ein enger Verbündeter der Donald Trump-Regierung und teilt seine Vision von Venezuela“, erinnert sich Infobae.

Am 17. März ordnete das brasilianische Regime die „teilweise“ Schließung der Grenzen zu Venezuela an und argumentierte, dass diese Maßnahme eine weitere Verbreitung von COVID-19 verhindern würde.

Bis Samstagmorgen hatte Brasilien 34.485 COVID-19-Fälle und 2.181 Todesfälle gemeldet.

Die Bolsonaro-Regierung teilte ihrem Nachbarland außerdem mit, ihre diplomatischen Vertreter aus dem brasilianischen Hoheitsgebiet abzuziehen.

Quelle: https://www.telesurenglish.net/news/Bolsonaro-Closes-Brazils-Embassy-and-Consulates-in-Venezuela-20200418-0004.html

