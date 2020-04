Manipulation durch Auslassung: Wie Ina Ruck für die ARD aus Moskau über die Corona-Krise berichtet RT Deutsch)

Die ARD-Moskau Korrespondentin Ina Ruck berichtet regelmäßig aus Moskau. Und sie berichtet regelmäßig einseitig. Ihre Berichten dienen nicht der breiten Information über Vorgänge in Russland, sondern zeichnen vor allem durch Auslassung ein einseitiges Bild.

Siehe: https://deutsch.rt.com/meinung/100698-manipulation-durch-auslassung-wie-ina/

(…) Man kann sich sicher sein. Das Crescendo der deutschen Medien wird in dem Maße immer weiter zunehmen und immer noch ein bisschen schriller und hysterischer werden, in dem sich zeigt, wie die EU und Deutschland beim Krisenmangement versagen und die EU durch die Corona-Krise weiter auseinander driftet, weil sich jede Solidarität schon EU-vertraglich verbietet. Und so können wir uns darauf einstellen, dass das Bashing gegenüber Ländern wie China und Russland immer lauter wird (…)

