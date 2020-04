Die Covid-19-Pandemie zeigt die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit trotz politischer Unterschiede – (Außenministerium Kuba)

https://uspeacecouncil.org/the-covid-19-pandemic-evidences-the-need-to-cooperate-despite-political-differences/

Die Auswirkungen von COVID19 können bereits gemessen werden und werden in Zukunft anhand der bemerkenswerten Anzahl infizierter Personen, der inakzeptablen Anzahl von Todesfällen, der unbestreitbaren Schädigung der Weltwirtschaft, der Produktion, des Handels, der Beschäftigung und des persönlichen Einkommens von Millionen von Menschen bewertet. Es ist eine Krise, die weit über den Bereich der Gesundheit hinausgeht.

Die Pandemie ist in einem Szenario aufgetreten, das zuvor von überwältigenden wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten innerhalb und zwischen Nationen geprägt war. Mit beispiellosen Migrations- und Flüchtlingsströmen sind Fremdenfeindlichkeit und Rassendiskriminierung wieder aufgetaucht. Die bemerkenswerten Fortschritte von Wissenschaft und Technologie, insbesondere im Gesundheitsbereich, konzentrieren sich eher auf das Pharmageschäft und die Kommerzialisierung der Medizin als auf die Sicherung des Wohlbefindens und des gesunden Lebens der Mehrheiten.

Covid19 ist in eine Welt geraten, die von Produktions- und Konsummustern überlastet ist, insbesondere in hochindustrialisierten Ländern und unter den Eliten der Entwicklungsländer, die nicht nachhaltig und mit dem endlichen Charakter der natürlichen Ressourcen, von denen das Leben auf dem Planeten abhängt, unvereinbar sind.

Bevor der erste Fall identifiziert wurde, litten weltweit 820 Millionen Menschen an Hunger. 2,2 Milliarden Menschen ohne Zugang zu frischem Wasser; 4,2 Milliarden ohne Zugang zu sicher verwalteten Sanitärdiensten und 3 Milliarden ohne Grundausstattung für das Händewaschen.

Dieses Szenario wird unzulässiger, wenn bekannt ist, dass weltweit jährlich rund 6,7 Milliarden Dollar nur für Werbung ausgegeben werden, während die Militärausgaben 1,8 Billionen Dollar betragen, die im Kampf gegen die COVID19-Bedrohung, die das bereits übernommen hat, völlig nutzlos sind Leben von Zehntausenden von Menschen.

Das Virus diskriminiert nicht. Es unterscheidet nicht die Reichen von den Armen. Die verheerenden Auswirkungen vervielfachen sich jedoch dort, wo Menschen, die am stärksten gefährdet sind und das niedrigste Einkommen erzielen, in den Armen und Entwicklungsländern in den Armutstaschen der großen Industriestädte leben. Ihre Auswirkungen sind insbesondere dort zu spüren, wo neoliberale Maßnahmen und Kürzungen der Sozialausgaben die Kapazitäten der öffentlichen Verwaltung des Staates begrenzt haben.

Covid19 hat mehr Leben gekostet, weil die öffentlichen Gesundheitsbudgets gekürzt wurden. Es hat mehr wirtschaftliche Schäden verursacht, weil der Staat kaum oder gar keine Möglichkeiten hat, diejenigen zu retten, die ihren Arbeitsplatz verlieren, ihre Geschäfte schließen und unter der dramatischen Verringerung oder dem Verlust ihrer persönlichen und familiären Einkommensquelle leiden. In den meisten Industrieländern ist die Zahl der Todesopfer bei Armen, Migranten und im speziellen Fall der Vereinigten Staaten bei Afroamerikanern und Latinos höher.

Um das Ganze abzurunden, muss sich die internationale Gemeinschaft mit dieser globalen Bedrohung auseinandersetzen, während die größte militärische, wirtschaftliche, technologische und kommunikative Macht der Welt eine Außenpolitik umsetzt, die Konflikte, Spaltungen, Chauvinismus sowie supremacistische und rassistische Positionen anstacheln und fördern soll .

In Zeiten, in denen der weltweite Kampf gegen die Covid19-Pandemie eine stärkere Zusammenarbeit und die führende Rolle internationaler Organisationen, insbesondere der Vereinten Nationen (UN) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), erfordert, greift die derzeitige US-Regierung den Multilateralismus an und versucht, die etablierte Führung zu disqualifizieren von wem. Sie besteht auch auf ihrer kleinen Strategie, die Umstände auszunutzen, um ihre Dominanz durchzusetzen und Länder anzugreifen, mit deren Regierungen sie Diskrepanzen hat.

Einige Beispiele veranschaulichen, wie die jüngsten und schwerwiegenden militärischen Bedrohungen der Bolivarischen Republik Venezuela und die Ankündigung des Panamerikanischen Tages und der Woche vom 14. bis 18. April in Begleitung von Monroe vorgestern durch den US-Präsidenten -Doktrinisch inspirierte neokoloniale Äußerungen gegen Venezuela, Nicaragua und Kuba, die an die Panamerikanische Konferenz erinnern, die vor 130 Jahren von José Martí verurteilt wurde. Um die gleichen Tage; 1961 fand jedoch die Invasion der Schweinebucht statt.

Ein weiteres Beispiel ist der unmoralische und anhaltende Angriff auf Kubas selbstlose Bemühungen, Ländern zu helfen, die um Zusammenarbeit im Kampf gegen COVID19 gebeten haben. Anstatt die Zusammenarbeit und eine kollektive Reaktion zu fördern, widmen hochrangige Beamte des US-Außenministeriums ihre Zeit der Abgabe von Erklärungen, in denen Regierungen bedroht werden, die mit dem Drama der Pandemie konfrontiert sind, und üben ihre Souveränität aus und beschließen, um Kubas Unterstützung zu bitten.

Die US-Beamten begehen wissentlich ein Verbrechen, wenn sie mitten in einer Pandemie die internationale Zusammenarbeit Kubas angreifen und versuchen, Millionen von Menschen ihres universellen Menschenrechts auf Gesundheitsdienste zu berauben.

Das Ausmaß der gegenwärtigen Krise zwingt uns, trotz politischer Differenzen zusammenzuarbeiten und Solidarität zu üben. Das Virus kennt keine Grenzen oder Ideologien. Es bedroht das Leben aller und deshalb liegt es an uns allen, dagegen anzukämpfen. Kein Land sollte davon ausgehen, dass es groß genug, reich genug oder mächtig genug ist, um sich zu verteidigen, sich zu isolieren und die Anstrengungen und Bedürfnisse anderer zu ignorieren.

Der Austausch und die Bereitstellung wertvoller und zuverlässiger Informationen ist dringend erforderlich.

Es müssen Schritte unternommen werden, um die Koordination der Herstellung und des Vertriebs von medizinischen Geräten, persönlichen Schutzgeräten (PSA) und Arzneimitteln mit einem Sinn für Gerechtigkeit zu ermöglichen. Länder mit mehr verfügbaren Ressourcen sollten diese mit den meisten betroffenen Ländern teilen, die am wenigsten auf die Pandemie vorbereitet sind.

Das ist Kubas Ansatz. Der bescheidene Beitrag einer kleinen Nation mit begrenzten natürlichen Ressourcen, die einer langen und brutalen Wirtschaftsblockade unterworfen war. Seit Jahrzehnten sammeln wir Erfahrungen in der Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich, die von der Weltgesundheitsorganisation und unseren Kollegen großzügig anerkannt wurden.

In den letzten Wochen haben wir ohne zu zögern auf Kooperationsanfragen reagiert, um politische Zufälle oder wirtschaftliche Vorteile zu berücksichtigen. Bisher wurden 21 Brigaden von Angehörigen der Gesundheitsberufe eingesetzt, um sich den nationalen und lokalen Bemühungen von 20 Ländern anzuschließen, die bestehende Brigaden der medizinischen Zusammenarbeit in 60 Ländern ergänzen oder stärken, die sich nun den Bemühungen zur Bekämpfung von COVID 19 in den Ländern angeschlossen haben, in denen sie sich befanden bereits Dienstleistungen erbringen.

Wir haben auch einige von Kuba hergestellte Arzneimittel vorgestellt, die sich nach unserer Praxis als wirksam bei der Vorbeugung oder Therapie der Krankheit erwiesen haben. Darüber hinaus hat unser medizinisches Personal aus Kuba und über Telefonkonferenzen an Konsultationen und Diskussionen über spezifische Behandlungen für Patienten oder Patientengruppen in mehreren Ländern teilgenommen.

All diese Maßnahmen werden durchgeführt, ohne die Verantwortung für den Schutz der kubanischen Bevölkerung zu vernachlässigen. Diese Pflicht wird trotz der enormen Einschränkungen, die durch die wirtschaftliche, kommerzielle und finanzielle Blockade der USA auferlegt werden, strikt erfüllt. Interessenten finden die Daten, die diese Behauptung stützen, möglicherweise öffentlich verfügbar. Jeder mit einem Hauch von Anstand wird verstehen, dass die Blockade einen bemerkenswerten Druck auf Kuba ausübt, um die materiellen Inputs und Geräte sicherzustellen, die das öffentliche Gesundheitssystem unterstützen, und diejenigen, die speziell zur Bekämpfung dieser Pandemie erforderlich sind.

Ein aktuelles Beispiel war eine Hilfsfracht aus China, die nicht nach Kuba verschifft werden konnte, weil die Fluggesellschaft behauptete, die US-Blockade habe sie verboten. In dieser Angelegenheit hatten hochrangige Beamte des US-Außenministeriums den Mut zu sagen, dass die Vereinigten Staaten Medikamente und Medizinprodukte nach Kuba exportieren. Dennoch haben sie diese Irrtümer nicht mit einer einzigen Transaktion zwischen den beiden Ländern unterstützt.

Es ist allgemein bekannt und weitgehend begründet, dass die Wirtschaftsblockade das Haupthindernis für die Entwicklung, den Wohlstand Kubas und das Wohlergehen der Kubaner darstellt. Diese harte Realität, die allein auf das hartnäckige und aggressive Verhalten der Regierung der Vereinigten Staaten zurückzuführen ist, hindert uns nicht daran, unsere Hilfe und Solidarität zu leisten. Wir verweigern niemandem unsere Hilfe, auch nicht dem Land, das Kuba bei Bedarf so viel Schaden zufügt.

Kuba ist überzeugt, dass diese Zeiten Zusammenarbeit und Solidarität erfordern. Kuba verfolgt ein politisch unvoreingenommenes internationales Bestreben, die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse und -erfahrungen mehrerer Länder bei der Prävention der Krankheit, dem Schutz der am stärksten gefährdeten und sozialsten Verhaltenspraktiken, die zur Verkürzung der Dauer der Pandemie beitragen sollen, zu entwickeln und auszutauschen den Verlust von Menschenleben verlangsamen. Kuba ist der festen Überzeugung, dass die Rolle und Führung der Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation unverzichtbar sind.

Wenn wir zusammenarbeiten, wird die Ausbreitung des Virus schneller und kostengünstiger gestoppt.

Dann müssen wir uns mit der wirtschaftlichen und sozialen Krise befassen, die die Pandemie verursacht und deren Dimensionen noch niemand vorherzusagen gewagt hat.

Wir können es jedoch nicht abwarten, bis dieser Tag kommt, um gemeinsam die großen Probleme und Bedrohungen zu überwinden, die wir vor uns haben werden, und uns mit denen zu befassen, die sich häuften, bevor die Pandemie das erste Leben kostete.

Wenn Entwicklungsländern kein garantierter Zugang zu Technologien garantiert wird, die hauptsächlich in hochindustrialisierten Ländern verfügbar sind, insbesondere im Gesundheitsbereich, und wenn sie die wissenschaftlichen Entwicklungen und ihre Produkte nicht ungehindert und selbstlos teilen, ist die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung wird in einer zunehmend vernetzten Welt genauso exponiert oder sogar exponierter sein als heute.

Wenn politisch motivierte wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen gegen Entwicklungsländer nicht aufgehoben werden und wenn sie nicht von der Zahlung der belastenden und nicht bezahlbaren Auslandsschulden befreit und von der rücksichtslosen Führung internationaler Finanzorganisationen befreit sind, können wir uns nicht vormachen, dass wir dabei sein werden eine bessere Position, um auf die wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede zu reagieren, die auch ohne Pandemie jedes Jahr Millionen von Menschen töten, darunter Kinder, Frauen und Älteste.

Die Bedrohung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit ist real und ständige Angriffe gegen einige Länder haben sie nur noch schlimmer gemacht.

Es ist kaum zu erwarten, dass das endgültige Ende der Pandemie zu einer gerechteren, sichereren und anständigeren Welt führen wird, wenn die internationale Gemeinschaft, die von den Regierungen der einzelnen Länder vertreten wird, nicht darauf drängt, Entscheidungen zu treffen und zu treffen, die sich bisher als schwer fassbar erwiesen haben .

Ebenso werden sich Fragen stellen, wie gut die Menschheit auf die nächste Pandemie vorbereitet ist.

Es bleibt noch Zeit zu handeln und den Willen der Verantwortlichen zu mobilisieren. Wenn wir es zukünftigen Generationen überlassen, kann es zu spät sein.

Havana, April 16, 2020

