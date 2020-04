Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres fordert globalen Waffenstillstand – Zunehmende Anzahl von Staaten erklären ihre Unterstützung – Problempunkte bleiben nichtstaatliche Milizen, Terrorgruppen u.a.m.

Mehr Informationen hier: https://news.un.org/en/story/2020/03/1059972

Im Wortlaut:

Unsere Welt steht vor einem gemeinsamen Feind: COVID-19.

Das Virus kümmert sich nicht um Nationalität oder ethnische Zugehörigkeit, Fraktion oder Glauben. Es greift alle unerbittlich an.

Inzwischen tobt weltweit ein bewaffneter Konflikt.

Die am stärksten gefährdeten Personen – Frauen und Kinder, Menschen mit Behinderungen, Ausgegrenzte und Vertriebene – zahlen den höchsten Preis.

Sie sind auch dem höchsten Risiko ausgesetzt, verheerende Verluste durch COVID-19 zu erleiden.

Vergessen wir nicht, dass in vom Krieg zerstörten Ländern die Gesundheitssysteme zusammengebrochen sind.

Angehörige der Gesundheitsberufe sidn ebenfalls betroffen, wenn auch in kleinerer Zahl.

Flüchtlinge und andere durch gewaltsame Konflikte vertriebene Personen sind doppelt gefährdet.

Die Wut des Virus zeigt die Torheit des Krieges.

Deshalb fordere ich heute einen sofortigen globalen Waffenstillstand in allen Teilen der Welt.

Es ist Zeit, bewaffnete Konflikte zu blockieren und sich gemeinsam auf den wahren Kampf unseres Lebens zu konzentrieren.

Zu kriegführenden Parteien sage ich:

Ziehen Sie sich von den Feindseligkeiten zurück.

Legen Sie Misstrauen und Feindseligkeit beiseite.

Bringen Sie die Waffen zum Schweigen; Stoppen Sie die Artillerie. Beenden Sie die Luftangriffe.

Das ist entscheidend …

Unterstützung bei der Schaffung von humanitären Korridoren für lebensrettende Hilfe.

Wertvolle Zeitfenster für die Diplomatie öffnen.

Hoffnung an Orte bringen, die zu den am stärksten von COVID-19 betroffenen gehören.

Lassen Sie sich von Koalitionen und Dialogen inspirieren, die sich in einigen Teilen langsam zwischen rivalisierenden Parteien entwickeln, um gemeinsame Ansätze für COVID-19 zu ermöglichen. Aber wir brauchen noch viel mehr dieser Aktivitäten.

Beenden wie die Krankheit des Krieges und bekämpfe die Krankheit, die unsere Welt verwüstet.

Es beginnt damit, die Kämpfe überall zu stoppen. Jetzt.

Das ist es, was unsere menschliche Familie jetzt mehr denn je braucht.

Nachtrag:



Trump soll einem globalen Waffenstillstand während der Coronavirus-Pandemie zugestimmt haben, und Putin wird sich laut dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron „definitiv“ ebenfalls anmelden.

Im französischen Radio sagte Macron, US-Präsident Donald Trump, der britische Premierminister Boris Johnson und der chinesische Ministerpräsident Xi Jinping hätten alle bestätigt, dass sie sich einem globalen Waffenstillstand anschließen würden.

„Präsident Xi Jinping hat mir seine Zustimmung bestätigt“, sagte Macron gegenüber dem Radiosender RFI . „Präsident Trump hat mir seine Zustimmung bestätigt. Premierminister Boris Johnson hat mir seine Zustimmung bestätigt. Ich denke, Präsident Putin wird definitiv auch zustimmen.“

Frankreich, Russland, Großbritannien, die USA und China sind die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates, was bedeutet, dass die Unterstützung aller fünf Mitglieder erforderlich wäre, damit ein Waffenstillstand funktioniert.

Präsident Trump wird am Donnerstag ein Treffen der G7-Führer leiten, um die Coronavirus-Krise zu erörtern.

Kritische Punkte bleiben weiterhin die Problembereiche von nichtstaatlichen Milizen und Terrorgruppen und Aktionen die im Umfeld von Regimechange-Bemühungen betrieben werden.

