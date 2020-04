Die USA sind das weltweit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land. Warum das so ist? Weil der russische Präsident Wladimir Putin seit über einem Jahrzehnt das US-Gesundheitssystem mit Desinformationen destabilisiert. Das behauptet zumindest die New York Times (NYT).

Zum Video: https://deutsch.rt.com/nordamerika/101043-corona-sundenbock-gesucht-und-gefunden-russalnd/

