127 Ärzte sind in Italien an Covid 19 gestorben / Brief einer italienischen Journalistin (Covid-19 wird von einigen hierzulande als einfache Grippe bezeichnet)

Hier die Liste der Ärzte, die bisher während der Covid-19-Epidemie gestorben sind:

Direkte Antwort einer italienischen Journalistin auf Anfrage ihres Freundes in Deutschland, der die Zahl der am Coronavirus gestorbenen Ärzte nicht glauben wollte:

Lieber Dieter,

Deine Freundin hat vollkommen Recht, die Zahl der gestorbenen Aerzte hat sich vergroessert, sie sind mehr als hundert. Ich brauche keine Recherche zu unternehmen, jeden Tag (besser: jede halbe Stunde) hoeren wir im Fernsehen die Zahl der Toten. Total der Corona-Virus-Opfer in Italien: mehr als 20.000, wovon die haelfte in der Lombardei. Mehr oder weniger wie in den Vereigneten Staaten, dort besteht aber die Bevoelkerung aus 280 Milionen Menschen.

Die Situation ist tragisch, Industrie abgeriegelt, Geschaefte zu, alles zu, die Wirtschaft geht zugrunde. Seit einem Monat gehe ich nicht aus, wir duerfen nur beim Supermarket einkaufen, oder die Apotheke besuchen, nichts anders. Die Ostertage haben wir ganz allein verbracht, wir drei Schwestern ganz getrennt, jede von uns alleine, keine Kinder, keine Neffen und Nichten.

Total nutzlos an Komplotten zu denken: wer dahinter steckt? Corona-Virus. Keiner will uns ins Kz einsperren, keiner in einem Narrenhaus. Einfach Pandemie.

Bis vor zwei Tagen bekamen wir aus Europa keine Hilfe, nicht einmal ein Paket Gesichtsmasken. Hilfe kam aus China, USA, Russland und Albanien. Nun sind die Verhandlungen ueber eine Art „Anleihe“ innerhalb Europa im Laufe.

Mit dieser traurigen Litanei mache ich aber Schluss. Die kleine Wohnung am Meer bleibt leer, wir duerfen nicht „umziehen“.

Man muss sich aufraffen, sich nicht deprimieren, sonst wuerde die persoenliche Situation noch schlimmer sein.

Also alles Gute, liebste Gruesse auch an Amparo

G.

