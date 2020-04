„Vertuschung und Desinformation“: Trump stoppt WHO-Finanzierung – „Verschwörung“ mit China (RT Deutsch)

Erst drohte er, nun setzt er es um: Donald Trump stellt bis auf Weiteres die Beitragszahlungen der USA an die Weltgesundheitsorganisation inmitten der Corona-Pandemie ein. Zuvor übte er scharfe Kritik an der WHO und beschuldigte sie der „Verschwörung“ mit China.

US-Präsident Donald Trump hat die Finanzmittel für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestoppt und argumentiert, dass die Organisation für ihre vermeintlichen Versäumnisse bei der Reaktion auf die COVID-19-Krise hiermit zur Rechenschaft gezogen werde. Außerdem beschuldigte er die WHO, die „chinesische Desinformation“ zu fördern. weiterlesen hier:

https://de.rt.com/25xj

