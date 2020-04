Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat in Bezug auf die Sanktionen, welche die Europäische Union gegen Russland verhängt hat, Moskaus Position klargemacht. Demnach hat Russland nicht vor, die EU um eine Aufhebung der Sanktionen zu bitten.

weiterlesen hier:

https://de.sputniknews.com/politik/20200414326902053-moskau-eu-sanktionsaufhebung/

