Lawrow verurteilt US-Sanktionen in Zeiten von Corona: „Unrechtmäßig, unmenschlich und unmoralisch“ (RT Deutsch)

Der russische Außenminister Sergei Lawrow hat die Wirtschaftssanktionen der USA gegen Kuba während der COVID-19-Pandemie als „unrechtmäßig, unmenschlich und unmoralisch“ verurteilt, als er gestern per Video-Konferenz in Moskau mit Journalisten sprach. „Einseitige Sanktionen sind per se unrechtmäßig, und Sanktionen, die die Fähigkeit zur Bekämpfung der Corona-Virus-Pandemie einschränken und unter Missachtung des UN-Sicherheitsrates ergriffen wurden, sind unmoralisch und unmenschlich“, so Lawrow

weiterlesen:

https://deutsch.rt.com/kurzclips/101008-lawrow-verurteilt-us-sanktionen-usa/

