Die Pandemie und die Mächte (german-foreign-policy.com)

(Eigener Bericht) – Die Coronakrise kann den ökonomischen und politischen Abstieg Deutschlands und der westlichen Mächte beschleunigen. Dies geht aus den jüngsten Wirtschaftsprognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und aus Analysen von US-Außenpolitikexperten hervor. Wie es etwa in der US-Fachzeitschrift Foreign Policy heißt, habe das „peinliche Debakel“ der Trump’schen Krisenpolitik den Ruf der Vereinigten Staaten als eines Landes, „das weiß, wie man etwas wirkungsvoll tut“, empfindlich geschädigt. Andere Länder seien eher bereit, sich an Staaten zu orientieren, „die den Höhepunkt der Infektion hinter sich haben“ – etwa an China, urteilt der Präsident des renommierten Council on Foreign Relations. Auch die EU habe in der Krise versagt. Ökonomisch wird China laut dem IWF weniger unter der Pandemie leiden als die westlichen Länder: Seine Wirtschaftsleistung werde schneller als vermutet diejenige der Eurozone hinter sich lassen und sich derjenigen der Vereinigten Staaten annähern. Die sich abzeichnende Machtverschiebung wird im Westen von aggressiver Stimmungsmache gegen China begleitet.

