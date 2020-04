Covid-19: Anti-chinesische Propaganda und Desinformation jetzt mehrgleisig

Die Rolle Chinas in der Corona-Krise wird in den Medien seit Wochen intensiv diskutiert. Verschiedene Linien zeichnen sich hierbei ab.

China leistete bislang zusammen mit Russland und Kuba immense Hilfe in zahlreichen Ländern. Zusammen haben diese drei Länder medizinische Ausrüstungen, Medikamente und Teams von Experten, Ärzten und Krankenpflegepersonal in verschiedene Krisengebiete entsandt.

Diese Hilfe wurde vielfach sehr positiv und dankbar angenommen, auch auf politischer Ebene. Obwohl diese Tatsachen in den Mainstream-Medien vielleicht nicht entsprechend öffentlich gemacht wurde, sind sich große Teile der Bevölkerung beispielsweise in Italien der Bedeutung dieser Hilfe und der internationalen Solidarität bewusst.

Darüberhinaus werden in den bürgerlichen Medien viele anti-chinesische Ressentiments sichtbar. Vor allem in den europäischen Staaten, die weniger von der Krise betroffen sind.

Das Gegengewicht zu anti-chinesischen Ressentiments kommt in den deutschsprachigen Portalen der russischen Sender wie RT Deutsch und Sputniknews zum Tragen, die viel über die Bemühungen Kubas, Chinas und Russlands berichten. Dazu kommt noch eine positive Berichterstattung seitens der Tageszeitung junge Welt und einiger andere Webseiten.

Und es gibt zwei Strömungen in den „alternativen Medien“. Die eine verbreitet die Standpunkte einer Reihe von Ärzten und Experten, die der Corona-Viruserkrankung für relativ harmlos erklären und die Ausgangsbeschränkungen massiv kritisiert. Eine andere Strömung dagegen bestätigt die Gefahren, macht aber ausschliesslich die kommunistische Partei Chinas dafür verantwortlich.

Diese letztere sehr harte anti-chinesische Gangart kommt aus den Kreisen um Steve Bannon, den Ex-Berater von Trump und dem von ihm mitbegründeten Breitbart-Blog.

Aus diesen Kreisen wird China direkte eine direkte Verantwortung zugewiesen. Die KP China hat danach Blut an den Händen und es wird sogar ansatzweise versucht zu konstruieren, China hätte Covid-19 als Biowaffe eingesetzt.

Matteo Salvini, Parteisekretär der Lega Nord, der bis September 2019 Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident im Kabinett der Regierung Comte war ist der italienische Partner in der Anti-China Bewegung.

Hier der Link zum Video

.

Die Epoch Times, eine mehrsprachige, internationale Medienplattform mit Hauptsitz in New York orientiert sich an Falun Gong. Über ihre deutschprachige Plattform hat wiederum beste Verbindungen zu SchrangTV, Nuoviso und anderen deutschen „alternativen“ Medien. Nur diese bieten jetzt eine andere Sichtweise auf Codvid-19.

Die sogenannten „alternativen Medien“ bieten entweder ein diffuses Bild des Zweifels und der Orientierungslosigkeit oder stellen teilweise die gesundheitlichen Gefahren von Codvid-19 massiv in Zweifel, indem sie dies mit der Bedrohung für die Verfassung verknüpfen. Vor dem Hintergrund abstruser Theorien entwickeln sie auch so gut wie keine Unterstützung für die Bemühungen China, Russlands oder Kubas. Hier mehrere Beiträge über die Hintergründe.

Beate Bahner, Rechtsanwältin und Freiheitsheldin der „Corona-Leugner“ um Ken Jebsen

Gefahren der COVID-19 Pandemie werden nicht nur in Deutschland verharmlost

Die Corona-Krise und die Friedensbewegung

Die Corona-Querfront um KenFM & Co

RT und Sputniknews berichten über die internationale Solidarität gegen die gefährliche Corona-Pandemie während KenFM, Rubikon u.a. nur Desinformation betreiben.

Diese Gruppe von Verharmlosern kann sich jetzt auch noch einen neuen Unterstützer in den USA stützen.

Shiva Ayyadurai, ist Dr. in Biotechnik vom MIT. Er fordert die Entlassung von Dr. Anthony Fauci, dem Berater Trumps in der Covid-19 Krise. Ayyadurai tritt jetzt als Republikaner für den US-Senat in Massachusetts an.

Ayyadurai hat Fauci beschuldigt, die Interessen einer Vielzahl von Organisationen zu vertreten, darunter die CDC, die Bill and Melinda Gates Foundation, die Zuckerberg Initiative, die Clinton Foundation, die WHO und vor allem die Interessen der chinesischen Regierung.

Er ist der Ansicht, „dass die Angstmacherei tatsächlich zur Unterdrückung von Meinungsfreiheit, zur Unterstützung der Mandatsmedizin und zur Unterstützung des Zusammenbruchs dieser Wirtschaft eingesetzt wird“.

Dr. SHIVA Ayyadurai, MIT PhD Crushes Dr. Fauci Exposes Birx, Clintons, Bill Gates, And The W.H.O

https://www.youtube.com/watch?v=NjjybyJ59Lw

Abschliessend noch eine Zusammenstellung der Verknüpfungen in den deutschen alternativen Medien, auch im Zusammenhang mit Epoch Times: Diese Diashow benötigt JavaScript.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related