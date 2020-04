US-Unternehmen kauft Lieferfirma für Beatmungsgeräte und stellt wegen der Blockade Lieferungen nach Kuba ein. (Granma.cu)

http://de.granma.cu/cuba/2020-04-13/us-unternehmen-kauft-lieferfirma-fur-beatmungsgerate-und-stellt-wegen-der-blockade-lieferungen-nach-kuba-ein

In einem weiteren Anziehen dieser unmenschlichen Politik des Völkermords kündigten die Herstellerfirmen IMT Medical AG und Acutronic das Ende ihrer Geschäftsbeziehungen zu Kuba an, nachdem sie vom US-Unternehmen Vyaire Medical Inc. aufgekauft worden waren.

„Bedauerlicherweise erfordern die jetzigen Richtlinien des Konzerns die Einstellung aller Handelsbeziehungen zu Medicuba“, lautete die Begründung.

weiterlesen hier:

