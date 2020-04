Trump droht mit Konsequenzen für Peking – US-Senat leitet Untersuchung der Herkunft von Covid-19 ein

China muss sich dafür verantworten, dass es die Welt wegen des Coronavirus irregeführt hat, hat Präsident Donald Trump signalisiert. Seine kaum verhüllte Drohung kommt, während der US-Senat gleichzeitig eine Untersuchung der Ursachen der Gesundheitskrise einleitet.

Der US-Präsident griff China indirekt an – ebenso wie die CBS-Reporterin Paula Reid – nachdem die Journalistin ihn gefragt hatte, warum es während der Pandemie keine „Konsequenzen“ für Pekings „Fehlinformationen“ gegeben habe . „Ich würde es Ihnen nicht sagen. China wird es herausfinden. Warum sollte ich es Ihnensagen? “ Trump schoss zurück. „Woher wissen Sie, dass es keine Konsequenzen gibt? Sie werden es herausfinden. „ Seine Warnung fiel mit dem Start einer Senatsuntersuchung über die Ursachen und die Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie zusammen. Der Vorsitzende des Ausschusses für innere Sicherheit und Regierungsangelegenheiten des Senats, Ron Johnson, sagte, dass die Untersuchung schwierige Fragen stellen würde, warum die Vereinigten Staaten nicht angemessen auf die Gesundheitskrise vorbereitet seien. Die Untersuchung wird auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und China unter die Lupe nehmen. „Wo hat das alles angefangen? Wurde dieses Tier auf den Menschen übertragen? War das aus einem Labor in China? Könnte die beste Absicht gewesen sein, die verschiedenen Heilmittel zu entwickeln, mit den verschiedenen Therapien für das Coronavirus im Allgemeinen “, sagte Johnson am Montag. „Wir müssen wissen, welche Rolle [die] WHO bei dem Versuch, diese Sache zu vertuschen, gespielt haben könnte.“ Vorwürfe, dass China zumindest teilweise für die Pandemie verantwortlich ist, kamen ebenfalls vom Außenministerium. Außenminister Mike Pompeo behauptete in einem Interview, Peking habe die Welt nicht rechtzeitig über Covid-19 informiert, das angeblich aus Wuhan, China, stamme . Er sagte, die US-Regierung habe sich darauf konzentriert, die Krise zu überwinden, aber später werde es „Zeit für Beschuldigungen“ geben. Die Vereinigten Staaten und China haben Beschuldigungen wegen des Virus ausgetauscht, wobei Beamte aus beiden Ländern Vertuschungen und andere schändliche Aktivitäten behaupteten. In den USA haben die Demokraten der Trump-Regierung vorgeworfen, die Schwere des Virus heruntergespielt zu haben, während noch Zeit für die Vorbereitung war. Viele US-Amerikaner haben stattdessen auf Dr. Anthony Fauci vertraut, der die Covid-19 Gegenmassnahmen des Landes leitet. Trump und Fauci haben sich überlegt, wie sie mit der Krise umgehen sollen. Der medizinische Experte löste einen Feuersturm in den Medien aus, nachdem er argumentiert hatte, dass Leben gerettet werden könnten, wenn die Regierung früher gegen das Virus vorgegangen wäre. Fauci scheint die Gefahr jedoch auch nur langsam erkannt zu haben. Im Februar teilte er den Medien mit, dass US-Amerikaner keine Gesichtsmasken tragen müssten, es sei denn, sie seien „ansteckend“. „Wann immer die Gefahr einer übertragbaren Infektion besteht, gibt es unterschiedliche Grade von verständlichen bis zu ausgefallenen Hochrechnungen der Angst“, sagte Fauci zu der Zeit. Quelle RT

