Steve Bannon is attacking Henry Kissinger for supporting Peking – Calls for Investigation of Kissinger

Henry Kissinger, der unter den ehemaligen Präsidenten Richard Nixon und Gerald Ford als US-Außenminister und unter Nixon als nationaler Sicherheitsberater fungierte, sagt, einer der Schlüssel zur Bewältigung der aktuellen globalen Krise sei die „Wahrung der Prinzipien von die liberale Weltordnung. “

Diese Worte eines Mannes, der von vielen als einer der ursprünglichen „Globalisten“ angesehen wird, lösten eine starke Reaktion von Steve Bannon aus, dem ehemaligen Chefstrategen des Weißen Hauses von Trump.

Bannon, der sich selbst als Wirtschaftspopulist bezeichnet, schoss während seines Wochentags-Video-Podcasts War Room: Pandemic auf Kissinger zurück .

„Henry Kissinger“, begann er, „ich möchte nicht von Ihnen über die liberale Weltordnung hören. Sie sind schuldig, Sir.“

Bannon fuhr fort:

Sie glauben, Sie haben Blut an den Händen für die Bombenanschläge im Vietnamkrieg? Sie haben Blut an den Händen dafür [die globale Gesundheitskrise, die von China ausgeht]! Sie waren von Anfang an das Sprachrohr und die Requisite für diese Menschen. Sie haben die Kommunistische Partei Chinas gestützt und nicht nur das, Sie haben ihnen das Blutgeld genommen. Sie wurden jahrzehntelang von der Kommunistischen Partei Chinas bezahlt. Es wird alles herauskommen. Alle Wall Street-Leute, die mit ihnen Geschäfte machen, alle Corporate-Leute, die mit ihnen Geschäfte machen, alle Think Tank-Leute, die mit ihnen Geschäfte machen. Es wird alles herauskommen. Es wird alles herauskommen. Und die Welt wird über dich urteilen, weil du genauso schlecht bist wie die Teufel, tatsächlich bist du schlimmer. Du hast nicht an die Ideologie geglaubt. Hier ist, woran du geglaubt hast … das Geld.

Bannon beendete seine zweiminütige, 13-sekündige Zurechtweisung mit diesem Versprechen: „Und vertrau mir, bis zu meinem letzten Atemzug werden wir dich jagen und alles bloßstellen, und wir beginnen mit Kissinger.“

Bannon achtet darauf, zwischen dem chinesischen Volk und der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) zu unterscheiden. Er ist ein heftiger Kritiker einer bestimmten Elite der Wall Street – was er als „Davos-Mann“ bezeichnet -, der die Notlage der chinesischen Bevölkerung ignoriert, während er mit der KPCh zusammenarbeitet, um finanzielle Gewinne zu erzielen.

