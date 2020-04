Donald Trump über Konsequenzen für Chinas Fehlinformationen über Covid-19 – „China wird es herausfinden.“

Präsident Donald Trump sagte am Montag während der Pressekonferenz im Weißen Haus, dass es Konsequenzen für Chinas Fehlinformationen über das Coronavirus geben würde, er lehnte es jedoch ab, diese mit den Medien zu teilen.

„Warum gibt es für China keine Konsequenzen wegen der Fehlinformationen?“ fragte eine CBS-Reporterin.

„Ich würde es Ihnen nicht sagen. China wird es herausfinden. Warum sollte ich es Ihnen sagen? “ antwortete Trump. „Woher wissen Sie, dass es keine Konsequenzen gibt? Sie werden es herausfinden. Ich würde es Ihnen nicht sagen. Sie werden wahrscheinlich die letzte Person auf der Erde, der ich es erzählen würde. “

Trump sagte, dass er die Welthandelsorganisation und die Weltgesundheitsorganisation in seiner Verwaltung weiterhin aggressiv herausfordern werde.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related