Anti-chinesische Forderungen: Chinas Verantwortung für Coronavirus-Pandemie vor Tribunal verhandeln, „China wird für diese Pandemie bezahlen“ Steve Bannon: Blood is on the hands of the Communist Party – Chinas KP hat Blut an den Händen

Anti-chinesische Resentiments werden immer stärker. Ein große Rolle spielt der Trump Ideologe und Ex-Berater Steve Bannon.

Steve Bannon hier bei FOX vor einigen Tagen. Er verlangt China für deren Rolle in der Corona-Krise finanziell und politisch verantwortlich zu machen.

Eine anderer der härtesten China-Gegner während der Coronavirus-Pandemie war Senator Tom Cotton (R-AR).

Cotton hat darauf bestanden, dass die kommunistische Regierung Chinas während der ganzen Tortur kein ehrlicher Makler war und einen Teil der Not mit mehr Transparenz hätte verhindern können.

Während eines Auftritts im Fox News Channel am Montag argumentierte der republikanische US-Senator von Arkansas, es gebe Möglichkeiten, China eine Entschädigung für das durch das Coronavirus verursachte Leiden aufzuerlegen. Zu diesen Methoden gehöre ein Gerichtsverfahren, damit China verklagt werden kann, ähnlich wie die Möglichkeit, den Opfern des 11. September Wiedergutmachung zu gewähren.

„Denken wir daran, dass das China-Virus ein lokales Gesundheitsproblem in Wuhan gewesen sein könnte“, sagte er. „Wenn die Kommunistische Partei Chinas transparent und ehrlich gewesen wäre und nicht von Anfang an so korrupt gewesen wäre, hätten sie eine globale Pandemie verhindern können. Es gibt also viele Möglichkeiten, wie China für diese Pandemie bezahlen wird. Eine davon wird die grundlegende Entfernung grundlegender Produktionskapazitäten aus China sein. Was sie in den letzten Jahrzehnten verwendet haben, um reich zu werden, wie die Herstellung von pharmazeutischen und medizinischen Geräten sowie die Herstellung medizinischer Produkte in die USA zurückzubringen. “

„China sollte auch mit wirtschaftlichen Konsequenzen konfrontiert sein, die über den Verlust seiner Produktionskapazität hinausgehen, beispielsweise die Öffnung des Gerichtssystems für Opfer des Virus, ähnlich wie wir es für die Opfer der Anschläge vom 11. September getan haben“, fuhr Cotton fort. „Und dann gibt es noch weitere Maßnahmen, die wir in Betracht ziehen sollten, z. B. die Überprüfung der gesamten Beteiligung Chinas an internationalen Agenturen, von denen einige auf die Forderung Pekings wie die Weltgesundheitsorganisation zu antworten scheinen. Die Folgen dieses Virus werden für die Kommunistische Partei Chinas weitreichend und lang anhaltend sein. “

more Info here;

Washington Raises Anti-Chinese Rhetoric on COVID-19 ‘For Political Ends’

https://sptnkne.ws/CbpU

