Weitere mögliche Auswirkungen der Viruserkrankung COVID-19

Chinesische Forscher haben bei einigen genesenen COVID-19-Patienten eine milchglasartige Trübung in den Lungen festgestellt, die auf eine dauerhafte Organschädigung schließen lassen könnte. Langfristige Lungenschäden könnten demnach auch anderen Genesenen ohne Vorerkrankungen drohen.

Der unmittelbare Angriff von COVID-19 auf den Körper ist umfangreich. Es richtet sich gegen die Lungen, aber Sauerstoffmangel und weit verbreitete Entzündungen können auch die Nieren, die Leber, das Herz, das Gehirn und andere Organe schädigen.

Es gibt Fälle von der Lungenvolumen Reduktion um bis zu 30% und auch Fälle mit neurologischen Komplikationen.

Eine Studie ergab, dass 29% von 41 untersuchten Patienten in Wuhan das ARDS- Syndrom entwickelten.

Diejenigen, die sich vom ARDS erholen, erfahren in der Regel eine allmähliche Verbesserung der Lungenfunktion innerhalb von sechs Monaten bis zu einem Jahr, aber sie können mit erheblichen Narben in der Lunge und einem unterdurchschnittlichen Lungenvolumen zurückbleiben, berichtete die beispielsweise die American Thoracic Society.

Kardiologen vermuten weiterhin, dass COVID-19 auch Herzschäden verursachen könnte.

Eine Studie ergab, dass bis zu 20% der Coronavirus-Patienten, die keine Atemnot zeigen, Herzschäden erleiden, die zu Herzversagen und sogar zum Tod führen können.

Erste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass das Coronavirus den Herzmuskel direkt infizieren kann, indem es sich an Rezeptoren in der Lunge anlagert, die sich auch im Herzen befinden.

„Es ist wahrscheinlich, dass der Herzmuskel auch ohne vorherige Herzerkrankung von einer Coronavirus-Erkrankung betroffen sein kann. Insgesamt kann eine Verletzung des Herzmuskels bei jedem Patienten mit oder ohne Herzkrankheit auftreten, aber das Risiko ist bei Patienten, die bereits eine Herzkrankheit haben, höher“, so Mohammad

Madjid, der Hauptautor der Studie.

Symptome wie Verwirrung, Lethargie und Orientierungslosigkeit sowie Geschmacks- oder Geruchsverlust sind ebenfalls Hinweise auf mögliche neurologische Probleme als Symptome für Covid-19.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related