Vor 75 Jahren: Wie die Rote Armee Wien im Schongang befreite (Sputniknews)

13.4.2020



Ein strategisch wichtiger Knotenpunkt, eine in eine Festung verwandelte Stadt und Dutzende Tausend sowjetische Soldaten, die für die Freiheit der Österreicher starben – genau vor 75 Jahren, am 13. April 1945, endete die Wiener Offensive, die Historiker als eine der glänzendsten im Großen Vaterländischen Krieg ansehen.

Trotz des erbitterten Widerstandes von Hitlers Soldaten schaffte es die Rote Armee, Österreichs Hauptstadt ohne kritische Zerstörungen und zivile Opfer zu befreien. Wie Wien befreit wurde – darüber erfahren Sie mehr in diesem Artikel.

hier weiter zum Artikel:

https://sptnkne.ws/Cber

