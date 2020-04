Pedram Shahyar, Florian Kirner und Lars Mährholz: Corona Fake News, Ken Jebsen & „alternative“ Medien

Wir denkene, dass die Diskussion über die Positionen in den alternativen Medien jetzt von größter Bedeutung ist. Deshalb meine kritischen Fragen.

Hier die erste Frage:

Tatsache ist aber doch, das sich alle sogennannten Alternativ-Kanäle angefangenen von KenFM, Nuoviso, SchrangTV, EingeschenktTV, Wissensmanufaktur und wie sie alle heissen total zerschossen haben, total diskreditiert haben. Deshalb muss doch jetzt eine Selbstreinigung stattfinden. Ihr habt diese Plattformen wie verrückt hochgepuscht. Deshalb ist jetzt eine eindeutige Abgrenzung notwendig! Was antwortet ihr darauf?

.

hier das komplette Facebook-Event

weitere Posts von mir bei den Kommentaren:

Dirk Pohlmann und Mathias Bröckers paddeln jetzt ein bisschen zurück, sind weiterhin bei Exopolitik aktiv, das ist aber der Nebenkanal von Nuoviso. Dirk Pohlmann und Bröckers unterstützen auch Ken Jebsen. WARUM? Redet Tacheles! Jeder kann Fehler machen aber man muss sich auch abgrenzen können. Was ist mit Eva Hermann und Popp, die sogar die Falun Gong Sekte und Epochtimes unterstützen und deren These die Chinesen verkaufen massenhaft Organe – das ist die schlimmste anti-chinesische Propaganda. Auch bei Nuoviso. Was sagt ihr dazu? Danke für die Antworten. Auch wichtig was sagen den auch die Leute im Beirat von Rubikon? Wie stehen die zu den Auseinandersetzungen zu Corona? Wir müssen weiterfragen, diskutieren. Sind die von mir benannten Webseiten von KenFM, Nuoviso, SchrangTV, EingeschenktTV, Wissensmanufaktur nicht Horte der Desinformation? Ehrlich fragen!!

https://cooptv.wordpress.com/category/corona/

Kritik des Rubikon in der Corona-Krise – Florian Kirner

Prof. Dr. Paul Robert Vogt: Es ist es klar, dass es sich um einen gefährlichen Virus handelt, der dieser Pandemie zugrunde liegt.

https://bit.ly/2V3FsKL

Covid-19: Hausarzt aus Bayern berichtet über den mittelschweren Krankheitsverlauf eines Patienten, um den gefährlichen Tendenzen zur Verharmlosung entgegenzuwirken.

https://cooptv.wordpress.com/2020/04/05/covid-19-hausarzt-aus-bayern-berichtet/

