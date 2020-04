Kuba ist bereit, weitere medizinische Brigaden in die Welt zu schicken (teleSUR)

https://www.telesurenglish.net/news/cuba-is-willing-to-send-more-medical-brigades-to-the-world-20200413-0001.html

Kuba ist in der Lage, mehr medizinische Brigaden in Länder zu entsenden, die Unterstützung benötigen, um die COVID-19-Pandemie einzudämmen, erklärte die kubanische Regierung

„Wir verteidigen die Solidarität auch in Zeiten der Pandemie“, sagte der kubanische Außenminister Bruno Rodríguez am Sonntag im sozialen Netzwerk Twitter.

Laut Rodriguez reiste die neue kubanische medizinische Brigade des Henry Reeve International Contingent an diesem Sonntag nach Italien in Europa.

Dies ist „die zweite kubanische Brigade, die nach Italien gereist ist, um im Kampf gegen die Pandemie zusammenzuarbeiten“, sagte er.

Una brigada de 11 colaboradores del Contingente Internacional Henry Reeve partió hoy hacia Togo 🇹🇬, en África Subsahariana, en apoyo al enfrentamiento a la #COVID19. Es esta la primera vez que una brigada médica cubana llevará salud a esa nación. #CubaPorLaSalud 🇨🇺 pic.twitter.com/tsDh9eznph — José Angel Portal Miranda (@japortalmiranda) April 12, 2020

Laut Nayara Tardo, Havana-Korrespondentin von teleSUR, besteht diese neue medizinische Brigade nach Italien aus 20 Ärzten und 18 Pflegespezialisten.

In ähnlicher Weise gab das Gesundheitsministerium des Landes (Minsap) bekannt, dass Kuba am Sonntag ein Team von 11 medizinischen Mitarbeitern nach Togo in Afrika südlich der Sahara entsandt hat.

„Dies ist das erste Mal, dass eine kubanische medizinische Brigade dieser Nation Gesundheit bringt.“ Minsap-Minister Jose Angel Portal sagte diesen Sonntag auf seinem Twitter-Account.

Bis heute hat Kuba medizinische Unterstützung in fast 15 Länder geschickt, um die COVID-19-Pandemie zu bekämpfen. Unter ihnen kooperieren Italien, China, Grenada, Suriname, Nicaragua, Venezuela, Jamaika und Angola im Kampf gegen die Pandemie.

