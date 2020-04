Die Gefahren der COVID-19 Pandemie werden nicht nur in Deutschland verharmlost oder in Frage gestellt, sondern auch in den USA und Grossbritannien.

Weltweit wird in vielen Ländern fieberhaft nach Möglichkeiten gesucht die Corona-Pandemie einzudämmen. Zur Zeit scheinen immer noch Länder wie Spanien und die USA am stärksten betroffen zu sein, aber es bleibt abzuwarten, wie sich die Fallzahlen der Viruserkrankung in Lateinamerika, Afrika und Asien entwickeln.

Viele Länder haben zu rigorosen Maßnahmen gegriffen, um die Ausbreitung der Erkrankungen zu verhindern.

In China scheint sich die Lage zuletzt deutlich entspannt zu haben und langsam beginnt das öffentliche Leben wieder zu Normalität zurückzukehren. Auch die Lage in Italien und Frankreich scheint sich sehr langsam zu stabilisieren.

Während die Lage hierzulande zwar weiter angespannt ist, diskutiert man aber bereits über mögliche Lockerungen der weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die seit nunmehr 3 Wochen bestehen.

Gleichzeitig gibt es in Deutschland aber auch eine Reihe von Medienplattformen und Medizinern, die mehr oder weniger massiv Stellung beziehen, gegen die ihrer Meinung nach übertriebenen Einschränkungen von Bewegungsfreiheit und dem Recht der Versammlungsfreiheit.

Am Ostersamstag kam es in Berlin zu einer nicht erlaubten Protestveranstaltung an der mehrere hundert Menschen teilnahmen und in deren Rahmen es auch zu Festnahmen kam. Die Organisatoren der Kundgebung befürchten langfristige Einschränkungen der Bürgerrechte und stellen deren Rechtmäßigkeit in Frage.

Allerdings werden im Umfeld dieser zu Recht vorgebrachten verfassungsrechtlichen Bedenken häufig auch die Fallzahlen bzw. tatsächlichen Todeszahlen völlig in Frage gestellt. Einige Blogger vergleichen in diesem Zusammenhang die Corona-Erkrankungen etwa mit einer herkömmlichen Grippewelle oder sprechen von maßlosen Übertreibungen. Von einigen wird auch über die unmittelbar bevorstehende Errichtung eines Polizeistaates spekuliert oder zum Widerstand gegen die derzeitigen Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgerufen. Im Umfeld dieser Bewegung propagieren auch rechte Nachrichtenportale diese Standpunkte.

Sicher ist all dies vom freien Recht auf Meinungsäußerung gedeckt, nur sollte man diese Standpunkte nicht verharmlosen, denn sie erreichen tatsächlich ein sehr großes Segment der Bevölkerung.

Tatsächlich handelt es sich hier nicht nur um ein deutsches Phänomen, sondern es gibt derartige Standpunkte auch in Großbritannien und in den USA.

Einige Webseiten in den sozialen Medien in den USA bezeichnen die offiziellen Zahl der Corona-Todesopfer ebenfalls als völlig überbewertet und stellen die Gefährlichkeit der Erkrankung in Frage. Man argumentiert hier, die Zahlen würden aus politischen Gründen verzerrt dargestellt, indem man Menschen, die aus anderen Gründen sterben, in die Corona-Statistik aufnimmt.

In New York City, wo es jetzt zu sehr vielen Todesfällen kommt, sterben aber nach Angaben der Stadtverwaltung täglich mehr als 200 Menschen zu Hause. Diese Fälle werden aber scheinbar noch nicht in die offizielle Zahl der Virustoten einbezogen.

Aber auch in Großbritannien werden Berichte über die Gefährlichkeit von COVID-19 scheinbar von vielen Menschen massiv angezweifelt.

Der schottische Politiker George Galloway produziert eine sehr sehenswerte Talkshow bei RT. In seiner letzten Sendung wurde er von einer Reihe von Anrufern konfrontiert, die die offiziellen Todeszahlen im Rahmen der Corona Berichterstattung in Frage stellten, oder aber meinten, die britischen Krankenhäuser seien halb leer, keinesfalls überlastet und die Krise seit deshalb nicht evident.

George Galloway verurteilte die Standpunkte dieser Anrufer massiv. Zusammen mit anderen Gästen in der Show wies er auf den Umstand hin, dass viele Menschen derzeit die Krankenhäuser meiden und dass man sich dort voll auf die Behandlung der COVID-19 Patienten konzentriere. Er sprach auch mit einem Arzt, der genau dies bestätigte.

.

George Galloway wies auch auf den Umstand hin, dass viele Menschen auf Grund der Berichterstattung der Mainstream-Medien, wie beispielsweise im Rahmen der Unterstützung der Lügen im Vorfeld des Irakkriegs, jedes Vertrauen in die Medien verloren hätten. Das Ergebnis kann man laut George Galloway jetzt sehen: Viele Menschen schenken auch jetzt, in dieser Krise, den Medien keinerlei Glauben, bezweifeln alles und suchen vor allem nach einfachen Antworten.

.

Viele der Zweifler kommen aus dem Umfeld von David Icke. Er ist seit Jahren durch ausufernde Theorien im Umfeld der NWO, der Theorie einer neuen Weltordnung bekanntgeworden. Mit ausverkauften Veranstaltungen und millionenhaft geteilten Beiträgen hat er im Internet großen geschäftlichen Erfolg und sehr viel Einfluss gewonnen. Icke theoritisiert u.a. über außerirdische reptiloide Rassen und über Menschen, die nicht auf dem Wege der Evolution entstanden, sondern von Außerirdischen gentechnisch erschaffen wurden. Nach seiner Theorie können Mischlinge zwischen den Außerirdischen und Menschen auf Grund instabiler Gene reptiloide Form annehmen, müssen aber menschliches Blut und Fleisch konsumieren um die ihre menschliche Gestalt zu bewahren.

