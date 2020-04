In Brasilien verbreitet sich das Coronavirus zunehmend auch im Bundesstaat Amazonas und bedroht dort indigene Gemeinschaften. Am vergangenen Freitag zitierte die brasilianische Zeitung Folha einen Mitarbeiter des Krankenhauses in der Hauptstadt Manaus, der berichtete, Patienten im kritischen Zustand könnten nicht mehr aufgenommen werden.

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/2020/04/238992/brasilien-corona-indigene-amazonas

