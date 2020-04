In Prag wurde das Denkmal für Iwan Konew, Marschall der Sowjetunion, demontiert, der mit seinen Truppen der Roten Armee die Stadt 1945 vom deutschen Nazismus befreit hatte. Stattdessen soll dort künftig der „Russischen Befreiungsarmee“, also Nazi-Kollaborateuren gedacht werden.

https://de.rt.com/25t5

