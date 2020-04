Papst Franziskus fordert Schuldenerlass und Ende von Sanktionen

Papst Franziskus forderte am Sonntag seine Osterbotschaft und forderte die Aufhebung der internationalen Sanktionen, die einige Länder belasten, sowie den Schuldenerlass.

Während seines Gebets bei der Ostermesse in der Basilika St. Peter ohne Gemeindemitglieder erklärte der Papst, dass der Schuldenerlass es armen Ländern ermöglichen würde, die durch den Ausbruch des Coronavirus verursachte Krise besser zu bewältigen.

Der Papst brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, „die globalen Sanktionen zu reduzieren, die die darunter leidenden Länder daran hindern, ihre Bürger angemessen zu unterstützen“.

Der Papst forderte auch das Ende der Kriege und die Aussetzung des Waffenhandels. „Dies ist nicht die Zeit, Waffen herzustellen und zu schmuggeln, was viel Geld kostet, das eher zur Behandlung von Patienten und zur Rettung ihres Lebens verwendet worden wäre.“

„Dies ist keine Zeit zum Vergessen. Die Krise, mit der wir konfrontiert sind, lässt uns so viele andere Notsituationen beiseite legen, die das Leiden vieler Menschen mit sich bringen“, sagte er.

Er plädierte dafür, „die Herzen so vieler Flüchtlinge und Vertriebener aufgrund von Kriegen, Dürren und Hungersnöten zu trösten. Schützen Sie die vielen Migranten und Flüchtlinge – viele von ihnen Kinder -, die unter unerträglichen Bedingungen leben, insbesondere in Libyen und an der Grenze zwischen Griechenland und Griechenland Truthahn.“

Er betete auch, dass „Jesus den Ärzten und Krankenschwestern Kraft und Hoffnung schenkt, die überall ein Zeugnis der Fürsorge und Liebe zum Nächsten geben, bis ihre Kraft erschöpft ist und nicht selten bis zum Opfer ihrer eigenen Gesundheit.“

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related