In einem Brief hebt Papst Franziskus die Rolle hervor, die soziale Organisationen bei den Bemühungen spielen, die Übertragungskette des neuen Coronavirus zu unterbrechen (teleSUR)

In seinem Brief hebt der Papst die Rolle hervor, die soziale Organisationen bei den Bemühungen spielen, die Übertragungskette des neuen Coronavirus zu unterbrechen.

Papst Franziskus forderte die Volksbewegungen und Organisationen an diesem Sonntag auf, ihre Sozialarbeit inmitten der Weltgesundheitskrise aufgrund der Coronavirus-Pandemie fortzusetzen.

„Wenn der Kampf gegen das Coronavirus ein Krieg ist, sind Sie eine wahrhaft unsichtbare Armee, die in den gefährlichsten Schützengräben kämpft“, sagte der Papst in seiner Botschaft an die Volksbewegungen und Organisationen an diesem Sonntag.

„Eine Armee mit keiner anderen Waffe als Solidarität, Hoffnung und dem Gemeinschaftsgefühl, das heutzutage grün wird, wenn niemand allein gerettet wird.“

„Sie sind für mich, wie ich Ihnen in unseren Treffen sagte, wahre soziale Dichter, die aus den vergessenen Peripherien würdige Lösungen für die dringendsten Probleme der Ausgeschlossenen schaffen.“

In seiner Botschaft erkennt Papst Franziskus die Schwierigkeiten an, mit denen diese Einrichtungen bei der Beschaffung finanzieller Mittel zur Aufrechterhaltung ihrer humanitären Arbeit konfrontiert sind, doch bei vielen Gelegenheiten werden sie von der Wirtschaftsmacht ignoriert.

Sie verstecken sich jedoch nicht in der Beschwerde: „Sie krempeln die Ärmel hoch und arbeiten weiterhin für ihre Familien, für ihre Nachbarschaften, für das Gemeinwohl. Ihre Haltung hilft mir, fragt und lehrt viel.“

„Ich denke an die Menschen, besonders an Frauen, die das Brot in den Speisesälen der Gemeinschaft vermehren und mit zwei Zwiebeln und einer Packung Reis kochen, einem köstlichen Eintopf für Hunderte von Kindern. Ich denke an die Kranken, ich denke an die Alten.“ er sagte.

„Sie erscheinen nie in den Massenmedien. Auch Bauern und Familienbauern, die weiterhin daran arbeiten, gesunde Lebensmittel zu produzieren, ohne die Natur zu zerstören, ohne sie zu horten oder über die Bedürfnisse der Menschen zu spekulieren“, sagte Papst Franziskus.

In einer Botschaft an die Staats- und Regierungschefs der Welt erklärte der Papst: „Ich hoffe, dass die Regierungen verstehen, dass die technokratischen Paradigmen (staatszentriert, marktorientiert) nicht ausreichen, um diese Krise oder die anderen großen Probleme der Menschheit anzugehen.“

„Jetzt sind es mehr denn je die Menschen, die Gemeinschaften, die Völker, die im Mittelpunkt stehen müssen, um zu heilen, sich zu kümmern, zu teilen“, sagte er.

Der Papst sagte, „vielleicht ist es an der Zeit, über ein universelles Gehalt nachzudenken“ für informelle, arbeitslose Arbeitnehmer und die Volkswirtschaft auf dem Land und in den Städten, die „von den Vorteilen der Globalisierung ausgeschlossen wurden“.

Dieser Sonntag war das erste Mal, dass er über die Rolle sozialer Organisationen im Kontext der globalen strukturellen Ungleichheit sprach, die mit der Ausweitung dieser neuen Krankheit zunimmt.