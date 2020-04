Mitarbeiter von General Electric protestieren an mehreren Standorten in den USA für Umstellung der Produktion auf Beatmungsgeräte

Arbeiter in mehreren Werken von General Electric protestierten am Mittwoch und forderten die Führungskräfte des Unternehmens auf, die Produktion auf Ventilatoren zu verlagern, um Arbeitsplätze zu retten.

USA Today berichtete, dass am Mittwoch vier GE-Standorte Schauplatz von Protesten waren, als Arbeitnehmer, die von der Industrieabteilung der Communications Workers of America vertreten wurden, die Führungskräfte von GE dazu drängten, die Produktion auf Ventilatoren zu verlagern und Kündigungen oder Beurlauben von Mitarbeitern zu vermeiden.

Laut USA Today hatte das Unternehmen bereits Pläne angekündigt, etwa 10 Prozent seiner US-amerikanischen Belegschaft zu entlassen und etwa 50 Prozent der Wartungs- und Reparaturarbeiter für 90 Tage zu beurlauben.

„Anstatt Arbeiter zu entlassen, sollte GE sich mit uns an den Tisch setzen, um die Ventilatoren zu bauen, die dieses Land benötigt“, sagte Gewerkschaftspräsident Carl Kennebrew. „In den Anlagen, die in Betrieb sind, muss GE auch die Sicherheit der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz gewährleisten.“

GE-Beamte behaupteten jedoch, dass ihre Fabriken nicht für die Massenproduktion von Beatmungsgeräten eingerichtet seien, und behaupteten, dass viele Einrichtungen bereits für andere kritische Bedürfnisse genutzt würden.

Das Unternehmen „arbeitet rund um die Uhr daran, die Produktion dringend benötigter medizinischer Geräte zu steigern. GE Healthcare hat die Produktionskapazität für Beatmungsgeräte bereits verdoppelt und plant, diese bis Juni erneut zu verdoppeln. Darüber hinaus arbeitet GE Healthcare mit der Ford Motor Company zusammen, um die Produktion von Beatmungsgeräten weiter zu steigern „, Sagte ein Sprecher gegenüber USA Today.

In den USA herrschte während des Ausbruchs des Coronavirus ein Mangel an Beatmungsgeräten, was die nationale Versorgung belastete und in einigen Fällen dazu führte, dass die Gouverneure auf dem privaten Markt um die notwendige Versorgung der Ausrüstung konkurrierten.

