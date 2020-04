„Grausame und genozidale“ US-Blockade, die Kubas Bemühungen gegen das Coronavirus behindert (RT)

Die erstickenden Sanktionen, die seit fast sechs Jahrzehnten verhängt wurden, machen es dem Inselstaat äußerst schwer, wichtige Vorräte zu importieren, die zur Bekämpfung des Coronavirus benötigt werden, sagen kubanische Gesundheitsbeamte.

„Die Wirtschafts-Finanz-Blockade der Vereinigten Staaten ist das unfairste, strengste und langwierigste Sanktionssystem aller Zeiten eines Landes gegen ein anderes“ , sagte Nestor Marimon, Direktor für internationale Beziehungen des kubanischen Gesundheitsministeriums, gegenüber Reportern.

Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges verhängt, ist die amerikanische Blockade „noch grausamer und genozidaler geworden als normalerweise … wenn wir keine Epidemie haben“ , sagte er und fügte hinzu, dass sie Kubas Beschaffung von Medikamenten stark behindert habe Lieferungen auf ausländischen Märkten, wie von AFP zitiert.

Es ist sehr schwierig, Ausrüstung, Vorräte und Medikamente zu kaufen. Wir sind gezwungen, sie in weit entfernten Märkten zu kaufen, die die Kosten verdoppeln, verdreifachen und bei vielen Gelegenheiten zu spät ankommen.

Laut Marimon hat das Gesundheitsministerium zwischen April 2019 und März 2020 aufgrund der Sanktionen 160 Millionen US-Dollar verloren, 60 Millionen US-Dollar mehr als im Vorjahr.

Die US-Sanktionen haben wesentliche Transaktionen im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Coronavirus in Mitleidenschaft gezogen. Erst letzte Woche wurde die Lieferung von Covid-19-Testkits und Beatmungsgeräten, die vom Alibaba-Gründer Jack Ma gespendet wurden, eingestellt, da das Unternehmen befürchtete, das Embargo zu brechen.

Hochrangige UN-Beamte haben gefordert, die Sanktionen gegen Kuba und andere Länder, einschließlich Iran und Venezuela, aufzuheben, damit sie medizinische Ausrüstung und andere Hilfsgüter erhalten können.

„Die Bevölkerung in diesen Ländern ist in keiner Weise für die Politik verantwortlich, gegen die Sanktionen gerichtet sind, und lebt bereits in unterschiedlichem Maße über längere Zeiträume in einer prekären Situation“, erklärte Michelle Bachelet , Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte , im vergangenen Monat.