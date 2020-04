COVID-19 & die illegale US-Sanktionspolitik: Unterzeichnen Sie den offenen Brief an die Regierung der Vereinigten Staaten und der Vereinten Nationen

Die United National Antiwar Coalition (UNAC) aus den USA arbeitet mit Antikriegs-Aktivsten und -gruppen aus der ganzen Welt zusammen, um eine große Anzahl von Briefen an die US-Regierung und die Vereinten Nationen zu erhalten, die ein Ende der Sanktionen zu fordern, insbesondere in dieser Zeit des Kampfes gegen COVID-19.

Bitte unterschreiben Sie den unten stehenden Brief und leiten Sie den Brief an andere weiter. Wenn Sie unterschreiben, wird automatisch ein Brief mit Ihrem Namen gesendet.

Liebe Friedensfreunde und Unterstützer von Gerechtigkeit und Menschenrechten auf der ganzen Welt,

Die weltweite Verbreitung von COVID-19 hat die illegale und unmoralische Praxis einseitiger Zwangsmaßnahmen (Wirtschaftssanktionen) aufgedeckt, die von der US-Regierung gegen mehr als dreißig Nationen durchgesetzt wird. Der Wirtschaftskrieg gegen diese Nationen hatte bereits vor der COVID-19-Pandemie zu unvorstellbarem Leid der Menschen in den betroffenen Nationen geführt.

Angesichts der Folgen der globalen Pandemie fällt es den Zielländern – insbesondere Venezuela, Kuba, Iran, Syrien und Simbabwe – angesichts des anhaltenden globalen Notstands extrem schwer, das Leben ihrer Bürger zu schützen und zu retten. Diese Sanktionen stellen daher Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar.

Anstatt den betroffenen Ländern zu helfen, die verheerenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu bekämpfen, nutzt die US-Regierung jetzt sogar noch die durch die Pandemie verursachte öffentliche Ablenkung, um ihre militärischen Aktionen gegen die Zielnationen zu intensivieren. Sie verstärkt ihre Bedrohungen gegen den Iran und Syrien, indem sie ihre Streitkräfte im Irak wieder stillschweigend aufbaut, und hat ihre Kriegsschiffe an die Küste Venezuelas geschickt, um die vollständige Übergabe der venezolanischen Regierung an die Vereinigten Staaten zu fordern.

Nur eine globale Welle von Protesten in der Bevölkerung kann diese anti-menschliche Politik stoppen.

Bitte verwenden Sie den unten angegebenen Link, um den offenen Brief an die Regierung der USA und an die Vereinten Nationen zu unterzeichnen

Der Brief ist an den Präsidenten der Vereinigten Staaten und den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtet und fordert alle Sanktionen der USA und der Vereinten Nationen gegen die Zielnationen unverzüglich aufzuheben und alle militärischen Drohungen und Aktionen der USA gegen die betroffenen Staaten sofort zu beenden.

Wir haben es mit einem globalen Notfall zu tun und müssen schnell handeln.

https://uspeacecouncil.org/offener-brief-an-die-regierung-der-vereinigten-staaten-und-die-vereinten-nationen/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related